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*Cynic*



15 янв 2018 : 		 Новая песня CYNIC

11 дек 2017 : 		 CYNIC продолжат без Sean'a

25 янв 2017 : 		 Новый релиз CYNIC выйдет зимой

18 сен 2015 : 		 MATT LYNCH сыграет с CYNIC на Euroblast

12 сен 2015 : 		 PAUL MASVIDAL отрицает распад CYNIC

10 сен 2015 : 		 CYNIC объявили о распаде

6 ноя 2014 : 		 PAUL MASVIDAL не хотел бы, чтобы CYNIC помнили как 'гей металл группу'

13 май 2014 : 		 Музыканты CYNIC признались, что они геи

6 фев 2014 : 		 Новый альбом CYNIC доступен для прослушивания

29 янв 2014 : 		 Видео с текстом от CYNIC

15 янв 2014 : 		 Новая песня CYNIC

11 дек 2013 : 		 Видео с текстом от CYNIC

4 дек 2013 : 		 Трек-лист нового альбома CYNIC

15 ноя 2013 : 		 Новый альбом CYNIC выйдет в феврале

11 ноя 2013 : 		 Обложка нового альбома CYNIC

18 май 2013 : 		 CYNIC начали сведение

13 дек 2012 : 		 Барабанщик CYNIC о новом альбоме

11 дек 2012 : 		 CYNIC отправились в студию

7 сен 2012 : 		 CYNIC о новом альбоме

30 мар 2012 : 		 Новое видео CYNIC

21 фев 2012 : 		 CYNIC работают над новым материалом

30 янв 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза CYNIC

1 дек 2011 : 		 Информация по переносу концерта CYNIC

28 ноя 2011 : 		 Концерт CYNIC в Москве отменен

9 ноя 2011 : 		 CYNIC в акустике

12 окт 2011 : 		 Новая песня CYNIC

11 окт 2011 : 		 Туровый состав CYNIC

10 окт 2011 : 		 Превью нового ЕР CYNIC

7 сен 2011 : 		 Новый ЕР CYNIC выйдет в ноябре

6 июн 2011 : 		 CYNIC о новом альбоме

15 дек 2010 : 		 Изменения в составе CYNIC

19 окт 2010 : 		 Обучающий DVD от барабанщика CYNIC

11 мар 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового миньона CYNIC

27 фев 2010 : 		 CYNIC в мае выпустят новый миньон

9 окт 2008 : 		 CYNIC опубликовали новую песню в сети

2 сен 2008 : 		 CYNIC: «Пришло время рассказать новую историю»

9 май 2008 : 		 Фронтмен CYNIC комментирует контракт с Season of Mist

4 май 2008 : 		 CYNIC заключили контракт с SEASON OF MIST RECORDS

18 янв 2008 : 		 CYNIC запишут новый альбом

7 сен 2006 : 		 CYNIC: Слухи о реюнионе обретают реальные очертания

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|||| 15 янв 2018

Новая песня CYNIC

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"Humanoid", новая песня группы CYNIC, доступна для прослушивания ниже.





CYNIC Returns With First New Song In Four Years, 'Humanoid'






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Exceptional
15 янв 2018, 21:44		А пусть весь альбом такой будет?

Zlobober
15 янв 2018, 22:05		А кто по барабанам стучит на записи в итоге?

Kaval
16 янв 2018, 00:38		Возможно Matt Lynch. Но не факт, конечно. Просто когда тёрки с Шоном начались, он подменял его на концертах.

nokt
16 янв 2018, 01:17		тот же CYNIC 90-ых, только прговый, без metal-а, все основные "фишки" сходу узнаваемы, в целом неплохо.


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