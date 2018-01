сегодня



TONY HARNELL: «Я отлично провёл время в SKID ROW, и я не уходил из TNT » В недавнем интервью радиошоу "Unphiltered", ведущим которого является бывший барабанщик SKID ROW и SAIGON KICK Phil Varone, Tony Harnell рассказал о сотрудничестве со SKID ROW:



«Я отлично провёл время, я правда отлично провёл время с ними. Для меня это был интересный опыт, и я рад, что я это сделал. Просто это был не самый подходящий вариант как музыкально, так и на личностном уровне. Но я о них очень высокого мнения, и всё прошло замечательно»



Tony пробыл вокалистом SKID ROW порядка десяти месяцев: «Мы дали ряд выступлений. К концу моего пребывания я стал более комфортно чувствовать себя с материалом, но были кое-какие вещи, которые я хотел сделать иначе. Но всё было хорошо».



В октябре Harnell вновь ушёл из TNT, описав свои взаимоотношения с группой как «долгий брак»:



«Я здесь (в Нью-Йорке), они там (в Норвегии) — расстояние очень большое. Очень непросто находиться в состоянии, когда нет чёткой организации дел, и неважно, что я делал, ситуация не прояснялась. Мы просто два разных полюса, не только в географическом плане, но и в плане восприятия, психологии, мы ровно как два разных континента».



По словам Tony, он очень хотел, чтобы его новый приход в команду сработал:



«По моему мнению, всё должно было получиться — мы были должны оставаться вместе до тех пор, пока я не смогу петь. Я мог заниматься другими вещами и другими проектами, но основная цель для меня была в том, чтобы TNT были главной группой как минимум лет на пять, может, десять или больше, до тех пор, пока могли бы. Так что то, что произошло, было своего рода неожиданностью».



Harnell также хочет прояснить, что «он не уходил из TNT на этот раз»:



«Я на самом деле не уходил из групп столько раз, сколько об этом говорят в интервью участники команды или говорится в прессе. В большинстве случаев это было обоюдное согласие или просто пауза. Мы брали несколько пауз, когда даже не разговаривали — мы просто не записывали ничего и не работали друг с другом несколько лет до тех пор, пока сотрудничество не возобновлялось. Единственный раз, когда я действительно ушёл из группы, был в 2006 году. И потом этот [последний] разрыв был чем-то из серии: "Это просто не работает". Это было по обоюдному согласию. На сцене всё было отлично — это были одни из лучших концертов в этом году. И я на самом деле был очень доволен. В августе я думал, что дал одни из лучших концертов в своей карьере, но потом в то же время мы так и не смогли решить деловые вопросы. А в нашем возрасте все деловые отношения уже должны быть решены».



В итоге Tony крайне сожалеет, что поклонники TNT, которые хотели бы увидеть группу на сцене с ним, не смогут этого сделать:



«Мне обидно, потому что я действительно хотел, чтобы всё не было так плохо. Я отлично провёл время. На самом деле я опубликовал три видео, насколько я сейчас помню, на своей страничке после последнего концерта, который мы отыграли, потому что я был очень горд за группу и за то, что мы так круто играем. Так что мне крайне печально и досадно за поклонников команды, которые не видели её в деле, потому что я очень хотел приехать с концертами в Америку. Нам стали поступать действительно хорошие предложения от ряда хороших фестивалей в США, и я был очень этому рад. И предложения шли из других стран, и много других вещей, которые планировалось вместе, и потом раз — и всё неожиданно ушло».



Harnell также признался, что знал о том, что многие поклонники винят его в уходе, но в детали он не вдавался:



«Я не читаю новостей — нет. Скорее не так, я читаю сами новости, но не читаю комментарии под ними, потому что их опасно читать. Но я знаю даже по своей страничке, я удалял кое-что из комментариев, что-то было на странице группы, что-то говорили мне друзья о том, что люди не слишком добры на мой счёт. Но, если честно, в конечном итоге я ничего не имею против них, потому что они не в курсе ситуации. Их тут не было, и всё, что они знают, они узнали из вторых или даже третьих рук».



В ноябре гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo в интервью "Trunk Nation" рассказал, что сотрудничество с Harnell'ом быстро закончилось, потому что «кое-что просто не работало... Мы просто не сработались. Знать его и работать с ним — это совершенно разные вещи... Это совершенно разное. Множество конфликтов, постоянная головная боль и просто... Никогда не совпадало, всё было не так. Мы давно его знаем, но никогда с ним не работали — никогда не работали в группе. И знаете, хорошо это или нет, но это наша команда, она принадлежит нам. И если кто-то приходит к нам и работает с нами, у нас есть чёткое понимание того, что мы делаем, — и не все с этим смирятся. С ним это не сработало. Послушайте, он реально талантливый, просто не подошёл нам, вот и всё».

















