Бывший барабанщик SAMSON и IRON MAIDEN нашел вокалистку Barry Graham Purkis, известный как Thunderstick, игравший в составе IRON MAIDEN и перешедший в SAMSON, объявил о том, что вокалисткой в его новой группе THUNDERSTICK будет Viixen. Команда будет исполнять материал как из альбома "Something Wicked This Way Comes", так и из прошлого релиза — "Echoes From The Analogue Asylum".

















SOMETHING WICKED THIS WAY COMES by THUNDERSTICK





