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*Thunderstick*



16 янв 2018 : 		 Бывший барабанщик SAMSON и IRON MAIDEN нашел вокалистку

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Бывший барабанщик SAMSON и IRON MAIDEN нашел вокалистку

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Barry Graham Purkis, известный как Thunderstick, игравший в составе IRON MAIDEN и перешедший в SAMSON, объявил о том, что вокалисткой в его новой группе THUNDERSTICK будет Viixen. Команда будет исполнять материал как из альбома "Something Wicked This Way Comes", так и из прошлого релиза — "Echoes From The Analogue Asylum".





Former SAMSON And IRON MAIDEN Drummer THUNDERSTICK Recruits New Female Singer VIIXEN






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