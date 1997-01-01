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Бывший барабанщик SAMSON и IRON MAIDEN нашел вокалистку
Barry Graham Purkis, известный как Thunderstick, игравший в составе IRON MAIDEN и перешедший в SAMSON, объявил о том, что вокалисткой в его новой группе THUNDERSTICK будет Viixen. Команда будет исполнять материал как из альбома "Something Wicked This Way Comes", так и из прошлого релиза — "Echoes From The Analogue Asylum". |
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