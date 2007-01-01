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Встреться с OZZY OSBOURNE за £1700 По сообщению Birmingham Mail, всего за £1700 (билет на фестиваль входит в сумму) можно встретиться с OZZY на фестивале Download. За эти деньги можно получить личную фотографию, доступ в гримёрку и задать вопросы лично музыканту.



Пакет Meet & Greet стоит £545.







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