|
|
|
все новости группы
|
17 янв 2018
Основатель PENTAGRAM / BEDEMON на новом альбоме BLACKWÜLF
BLACKWÜLF выпустят новую работу, получившую название "Sinister Sides" 23 февраля на Ripple Music (Mothership, Wo Fat). Запись проходила в Trakworx Recording & Mastering (Agalloch, Deafheaven), а в качестве гостя в ней принимал участие основатель PENTAGRAM / BEDEMON Geof O'Keefe:
"Gate Of Sorrow"
"Sinister Sides"
"Waiting On Tomorrow"
"Dead To The World"
"Blind To Fate"
"The Tempest"
"Sunshine Of Your Love" (Cream cover)
"Battle Line"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).