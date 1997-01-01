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*Blackwülf*



17 янв 2018 : 		 Основатель PENTAGRAM / BEDEMON на новом альбоме BLACKWÜLF

11 окт 2015 : 		 Новая песня BLACKWÜLF

3 апр 2014 : 		 BLACKWÜLF на Wicker Man Recordings

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|||| 17 янв 2018

Основатель PENTAGRAM / BEDEMON на новом альбоме BLACKWÜLF

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BLACKWÜLF выпустят новую работу, получившую название "Sinister Sides" 23 февраля на Ripple Music (Mothership, Wo Fat). Запись проходила в Trakworx Recording & Mastering (Agalloch, Deafheaven), а в качестве гостя в ней принимал участие основатель PENTAGRAM / BEDEMON Geof O'Keefe:

"Gate Of Sorrow"
"Sinister Sides"
"Waiting On Tomorrow"
"Dead To The World"
"Blind To Fate"
"The Tempest"
"Sunshine Of Your Love" (Cream cover)
"Battle Line"

BLACKWГњLF Joined By PENTAGRAM / BEDEMON Founder GEOF O'KEEFE On New Album; Details Revealed



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