17 янв 2018



Основатель PENTAGRAM / BEDEMON на новом альбоме BLACKWÜLF BLACKWÜLF выпустят новую работу, получившую название "Sinister Sides" 23 февраля на Ripple Music (Mothership, Wo Fat). Запись проходила в Trakworx Recording & Mastering (Agalloch, Deafheaven), а в качестве гостя в ней принимал участие основатель PENTAGRAM / BEDEMON Geof O'Keefe:



"Gate Of Sorrow"

"Sinister Sides"

"Waiting On Tomorrow"

"Dead To The World"

"Blind To Fate"

"The Tempest"

"Sunshine Of Your Love" (Cream cover)

"Battle Line"









+0 -1









просмотров: 95