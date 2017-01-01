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*Cabal*



18 янв 2018 : 		 Новое видео CABAL

20 дек 2017 : 		 CABAL на Long Branch Records

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|||| 18 янв 2018

Новое видео CABAL

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"False Light", новое видео группы CABAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mark Of Rot", выходящего 23 февраля на Long Branch Records.

Трек-лист:

"False Light"
"Nothingness" (feat. CJ McMahon)
"Blackened Soil"
"Rah'ru"
"Empty"
"Unworthy"
"Blinded"
"Whispers"
"The Darkest Embrace" (feat. Filip Danielsson)
"Mark of Rot"

CABAL Debut Music Video For




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