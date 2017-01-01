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18 янв 2018
Новое видео CABAL
"False Light", новое видео группы CABAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mark Of Rot", выходящего 23 февраля на Long Branch Records.
Трек-лист:
"False Light"
"Nothingness" (feat. CJ McMahon)
"Blackened Soil"
"Rah'ru"
"Empty"
"Unworthy"
"Blinded"
"Whispers"
"The Darkest Embrace" (feat. Filip Danielsson)
"Mark of Rot"
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