18 янв 2018



Новое видео CABAL "False Light", новое видео группы CABAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mark Of Rot", выходящего 23 февраля на Long Branch Records.



Трек-лист:



"False Light"

"Nothingness" (feat. CJ McMahon)

"Blackened Soil"

"Rah'ru"

"Empty"

"Unworthy"

"Blinded"

"Whispers"

"The Darkest Embrace" (feat. Filip Danielsson)

