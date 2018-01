18 янв 2018



Видео с текстом от AERACO AERACO опубликовали официальное видео с текстом на песню 'Withered Rose", которая взята из альбома "Baptized By Fire".



Трек-лист:



"Baptized By Fire"

"Stab In Dim Light"

"The Outlaw"

"Back With Vengeance"

"Withered Rose"

"In Vain"

"All I Know"

"Tequila & Lime"

"Lone Wolf"

"Fighting The Fame"

"In Hell We Trust"

"Cum To Rock"

"Bad"













+0 -3









просмотров: 218