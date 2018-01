сегодня



Новое видео NEAL MORSE "Livin' Lightly", новое видео группы NEAL MORSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Life & Times", выходящего 16 февраля на Radiant Records/Metal Blade Records/SONY.



Трек-лист:



"Livin’ Lightly"

"Good Love Is On The Way"

"JoAnna"

"Selfie In The Square"

"He Died At Home"

"She’s Changed Her Mind"

"Wave On The Ocean"

"You + Me + Everything"

"Manchester"

"Lay Low"

"Old Alabama"

"If I Only Had A Day"















