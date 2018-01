16 янв 2018



Новый альбом SKELETAL REMAINS выйдет весной SKELETAL REMAINS выпустят третью работу, получившую название "Devouring Mortality", 13 апреля на Century Media Records. Запись проходила в Trench Studios (Abysmal Dawn, Exhumed, Hirax, etc.), сведение проводил Dan Swanö в Unisound Studio (Asphyx, Dissection, Bloodbath, etc.), а обложку создал Dan Seagrave (Entombed, Morbid Angel, Pestilence etc.):



"Ripperology"

"Seismic Abyss"

"Catastrophic Retribution"

"Devouring Mortality"

"Torture Labyrinth"

"Grotesque Creation"

"Parasitic Horrors"

"Mortal Decimation"

"Lifeless Manifestation"

"Reanimating Pathogen"

"Internal Detestation"









