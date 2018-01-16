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Бывший гитарист BLACK LABEL SOCIETY признан виновным По сообщению Pittsburgh Post-Gazette, бывший гитарист BLACK LABEL SOCIETY Nicholas Catanese 16 января был признан виновным в направлении сообщений сексуального характера 14-летней особи женского пола.



46-летний музыкант, известный как "The Evil Twin" за свои навыки владения инструментом, также домогался сексуального контакта с подростками — говорится в иске.



Catanese признал вину в неподобающих контактах, развращении малолетних и угрозе благополучия детей.



Судья Donna Jo McDaniel назначила пять лет условно с обязательной отметкой в течение 25 лет у офицера по надзору, ему также предписано избегать контактов с подростками и не иметь дела с компьютерами с доступом в Интернет.



Catanese был инструктором в School Of Rock, Castle Shannon, Pennsylvania, когда начал приставать к подростку в Инстаграмме. Студентка сообщила полиции, что Catanese прислал ей фотографию своих обнажённых гениталий и просил прислать её фотографию в обнажённом виде. Полиция также утверждает, что Catanese хотел заняться сексом с девочкой и описывал, что и как он хочет делать.



Catanese покинул состав BLACK LABEL SOCIETY в декабре 2013 после 17 лет пребывания в коллективе.















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