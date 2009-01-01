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*Sacred Reich*



19 янв 2018 : 		 SACRED REICH расстались с барабанщиком

12 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SACRED REICH

20 сен 2017 : 		 Барабанщик MACHINE HEAD присоединился на сцене к SACRED REICH

11 сен 2017 : 		 Вышло переиздание SACRED REICH

12 авг 2017 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

18 июл 2016 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SACRED REICH

31 май 2014 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

31 окт 2013 : 		 Вокалист SACRED REICH заверяет, что коллектив не планирует запись нового альбома

24 окт 2012 : 		 Фрагмент нового DVD SACRED REICH

9 окт 2012 : 		 SACRED REICH выпустят "Live At Wacken"

5 сен 2012 : 		 У SACRED REICH нет планов по выпуску нового альбома

5 июл 2012 : 		 Профессиональное видео полного выступления SACRED REICH

11 июн 2012 : 		 SACRED REICH: Видео с выступления на Sweden Rock

29 янв 2012 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

4 июл 2011 : 		 Видео с выступления SACRED REICH

9 ноя 2009 : 		 Переиздание классической работы SACRED REICH выйдет с бонусами

8 июн 2009 : 		 Выступление SACRED REICH в Голландии доступно в сети

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SACRED REICH расстались с барабанщиком

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Greg Hall объявил о своем уходе из SACRED REICH:

«Итак... Я хотел бы, чтобы вы узнали всё напрямую от меня. Больше я не являюсь барабанщиком SACRED REICH. Я был уволен. Не хочу вдаваться в детали, вы услышите детали, когда настанет подходящий момент. Просто хочу, чтобы вы все знали, насколько важным для меня было играть для всех вас! Время нахождения на сцене для меня — один из лучших моментов моей жизни. И участвовать в том, что было, просто прекрасно.

Не знаю, что готовит мне будущее, — да и никто этого не знает, но я знаю, что меня можно выкинуть, но не сломить!»

Вокалист коллектива, Phil Rind подтвердил факт расставания:

«Это правда. мы желаем Greg'y всего наилучшего».





SACRED REICH Parts Ways With Drummer GREG HALL






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