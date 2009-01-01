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SACRED REICH расстались с барабанщиком Greg Hall объявил о своем уходе из SACRED REICH:



«Итак... Я хотел бы, чтобы вы узнали всё напрямую от меня. Больше я не являюсь барабанщиком SACRED REICH. Я был уволен. Не хочу вдаваться в детали, вы услышите детали, когда настанет подходящий момент. Просто хочу, чтобы вы все знали, насколько важным для меня было играть для всех вас! Время нахождения на сцене для меня — один из лучших моментов моей жизни. И участвовать в том, что было, просто прекрасно.



Не знаю, что готовит мне будущее, — да и никто этого не знает, но я знаю, что меня можно выкинуть, но не сломить!»



Вокалист коллектива, Phil Rind подтвердил факт расставания:



«Это правда. мы желаем Greg'y всего наилучшего».























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