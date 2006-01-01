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*Symphony X*



17 янв 2018 : 		 SYMPHONY X хотят начать работу

10 май 2017 : 		 Барабанщик SYMPHONY X основал новое трио

4 май 2017 : 		 RUSSELL ALLEN: 'Нет никаких планов относительно SYMPHONY X'

23 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SYMPHONY X

22 мар 2016 : 		 Видео с выступления SYMPHONY X

20 янв 2016 : 		 Новая песня SYMPHONY X

8 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

19 июн 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

23 май 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

19 май 2015 : 		 Новый альбом SYMPHONY X выйдет в июле

12 апр 2015 : 		 SYMPHONY X завершили работу над альбомом

7 апр 2015 : 		 Басист SYMPHONY X вернется в HEATHEN'S RAGE

3 фев 2015 : 		 Фронтмен SYMPHONY X не знает когда выйдет новый альбом

12 дек 2014 : 		 SYMPHONY X "практически завершили" запись нового альбома

9 сен 2014 : 		 SYMPHONY X начнут запись на этой неделе

5 дек 2013 : 		 Басист SYMPHONY X работает над сольным альбомом

4 мар 2013 : 		 Барабанщик SYMPHONY X благодарит за поддержку

28 фев 2013 : 		 Барабанщик SYMPHONY X перенес сердечный приступ

30 апр 2011 : 		 Новая песня SYMPHONY X

22 апр 2011 : 		 Новая песня SYMPHONY X

29 мар 2011 : 		 Вокалист SYMPHONY X о новом альбоме

25 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SYMPHONY X

3 мар 2011 : 		 SYMPHONY X исполнили новый трек на концерте

28 фев 2011 : 		 SYMPHONY X исполнили новый трек на концерте

31 янв 2011 : 		 Название нового альбома SYMPHONY X

7 окт 2010 : 		 SYMPHONY X о записи альбома

20 июн 2010 : 		 Информация о записи нового альбома SYMPHONY X

19 мар 2010 : 		 SYMPHONY X начали запись

1 мар 2010 : 		 SYMPHONY X вносят финальные штрихи в новый материал

29 дек 2009 : 		 Подробности о новом альбоме SYMPHONY X

19 ноя 2009 : 		 SYMPHONY X активно работают над новым альбомом

16 ноя 2009 : 		 SYMPHONY X подписали контракт с Nuclear Blast Records

7 ноя 2008 : 		 У вокалиста SYMPHONY X прибавление в семействе

24 окт 2008 : 		 SYMPHONY X выпустят специальное издание "Paradise Lost" в ноябре

4 авг 2007 : 		 SYMPHONY X: видео 'Serpent's Kiss' в сети

7 июн 2007 : 		 Доступна видеопрезентация нового альбома SYMPHONY X

30 апр 2007 : 		 Обложка и треклист нового альбома SYMPHONY X

5 мар 2007 : 		 SYMPHONY X: микширование альбома в начале марта

5 янв 2007 : 		 SYMPHONY X готовят к выходу новый альбом

23 авг 2006 : 		 Подробности о новом альбоме SYMPHONY X

6 авг 2006 : 		 Новый альбом SYMPHONY X выйдет в конце года

21 июл 2006 : 		 Басист SYMPHONY X оправился от болезни

12 май 2006 : 		 Басист SYMPHONY X тяжело болен

21 фев 2006 : 		 Гитарист SYMPHONY X о новом альбоме

17 ноя 2005 : 		 SYMPHONY X готовятся к записи нового альбома

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|||| 17 янв 2018

SYMPHONY X хотят начать работу

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SYMPHONY X предположительно соберутся в следующем месяце для того, чтобы начать работу над новым альбомом. В интервью Metal Nation относительно ближайших планов, LePond сказал:

«В 2017 SYMPHONY X не выступали. Romeo работал над сольным альбомом, который он сейчас заканчивает. А Russel работал на два лагеря, в ADRENALINE MOB и сейчас завершает турне с TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA. Так что, может в следующем месяце мы соберемся и начнем вновь сочинять. И надеюсь, что что-то новое от нас вы услышите в конце года или в начале следующего».





SYMPHONY X To Begin Work On Follow-Up To 'Underworld'






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Dark Funeral
17 янв 2018, 16:38		Ура, Ура, Ура! Очень жду! Предыдущий альбом - супер (у этой группы другого и не бывает), давайте новый!

LU777
17 янв 2018, 23:29		Хорошо:-)


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