17 янв 2018



SYMPHONY X хотят начать работу SYMPHONY X предположительно соберутся в следующем месяце для того, чтобы начать работу над новым альбомом. В интервью Metal Nation относительно ближайших планов, LePond сказал:



«В 2017 SYMPHONY X не выступали. Romeo работал над сольным альбомом, который он сейчас заканчивает. А Russel работал на два лагеря, в ADRENALINE MOB и сейчас завершает турне с TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA. Так что, может в следующем месяце мы соберемся и начнем вновь сочинять. И надеюсь, что что-то новое от нас вы услышите в конце года или в начале следующего».























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