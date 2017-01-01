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*Coreleoni*



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|||| 17 янв 2018

Новая песня CORELEONI

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"Downtown", новая песня группы CORELEONI, основанной гитаристом GOTTHARD Leo Leoni при участие вокалиста Ronnie Romero (LORDS OF BLACK, RAINBOW), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Greatest Hits - Part 1", выход которого запланирован на 23 февраля на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. Il Padrino
02. Firedance
03. Downtown
04. Higher
05. Get It While You Can
06. In The Name
07. Let It Be
08. All I Care For
09. Walk On Water
10. Here Comes The Heat
11. Tell No Lies
12. Ride On
13. Anytime Anywhere
14. El Traidor (bonus track; CD edition only)





CORELEONI Feat. GOTTHARD Guitarist, RAINBOW Singer: 'Downtown' Song Streaming






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Alex_Stein
17 янв 2018, 16:36		Ну как же новая. Это ж с дебютника Gotthard.


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