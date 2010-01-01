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Новый альбом SKINDRED выйдет весной SKINDRED выпустят новую работу, получившую название "Big Tings", 27 апреля на Napalm Records. В тот же день выйдет и сингл "Machine", в записи которого принимали участие вокалист REEF Gary Stringer и гитарист MOTÖRHEAD Phil Campbell. Песню в качестве открывашки и закрывашки программы использовал Brian Johnson из AC/DC в своей программе "Cars That Rock".















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