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Новый альбом MEMORIAM выйдет весной
Группа MEMORIAM, в состав которой входят Karl Willets (BOLT THROWER), Frank Healy (BENEDICTION, CEREBRAL FIX), Scott Fairfax (CEREBRAL FIX) и Andy Whale (BOLT THROWER), выпустит новую работу, получившую название "The Silent Vigil", 23 марта на Nuclear Blast. Обложку для диска вновь создал Dan Seagrave (BENEDICTION, DISMEMBER, HYPOCRISY, SUFFOCATION). |
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Nepalcev
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