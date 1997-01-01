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*Dream Child*



17 янв 2018 : 		 Бывшие участники DIO, AC/DC, QUIET RIOT в DREAM CHILD

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|||| 17 янв 2018

Бывшие участники DIO, AC/DC, QUIET RIOT в DREAM CHILD

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Frontiers Music Srl объявили о заключении контракта с группой DREAM CHILD, в состав которой входят Craig Goldy (DIO, GIUFFRIA), Wayne Findlay (MSG), Simon Wright (AC/DC, DIO, OPERATION: MINDCRIME), Rudy Sarzo (QUIET RIOT, OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE, DIO) и Diego Valdez (HELKER).






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