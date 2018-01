18 янв 2018



Вокалист MOB RULES на новом треке DARK HORIZON DARK HORIZON опубликовали композицию "Ace Of Hearts", в записи которой принимал участие вокалист MOB RULES Klaus Dirks:



"Hell’s Fire Wheels"

"Another Lie"

"Future World"

"It’s Time To Be A King"

"Time Is A Healer"

"Ace Of Hearts"

"Never Again"

"The Avenger"

"Sea Sirens Voices"

"Back To The Real"













