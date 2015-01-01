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18 янв 2018
ANDY B. FRANCK ушел из ALMANAC
Вокалист ANDY B. FRANCK объявил о своем уходе из ALMANAC.
«После не менее чем трех интересных лет, ряда туров и фестивальных выступлений в Европе, я принял решение покинуть группу. Проект начинался с больших обещаний и приятных моментов, но из-за личных конфликтов с расписанием я подумал, что для меня настал момент двигаться вперед. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех коллег по команде за прекрасно проведенное время вместе и пожелать им успехов во всех их начинаниях.
Сейчас я полностью сосредоточен на новом альбоме BRAINSTORM, релиз которого планируется на осень. Мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы выпустить свою лучшую пластинку. Ну и кроме того, у нас впереди огромное количество выступлений!
Что еще? Пока ничего конкретного, посмотрим...
И спасибо всем тем, кто поддерживал и поддерживает меня на протяжении всех этапов моей карьеры — вы лучшие!»
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olly71
artmageddon
The Sinner
но возможно весь жыр достается сами-знаете-кому
kreator1976
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