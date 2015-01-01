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*Almanac*



18 янв 2018 : 		 ANDY B. FRANCK ушел из ALMANAC

20 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от ALMANAC

17 ноя 2017 : 		 Видеоприветствие от ALMANAC

9 ноя 2017 : 		 Трейлер нового альбома ALMANAC

3 ноя 2017 : 		 Трейлер нового альбома ALMANAC

24 окт 2017 : 		 Концертное видео ALMANAC

12 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома ALMANAC

29 сен 2017 : 		 Новое видео ALMANAC

7 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома ALMANAC

28 июл 2017 : 		 Новый альбом ALMANAC выйдет осенью

19 май 2016 : 		 Видео с текстом от ALMANAC

11 мар 2016 : 		 Видео с текстом от ALMANAC

30 янв 2016 : 		 Новое видео ALMANAC

16 дек 2015 : 		 Трек-лист нового альбома ALMANAC

17 ноя 2015 : 		 Видео с выступления ALMANAC

6 ноя 2015 : 		 Новый альбом ALMANAC выйдет в марте

28 май 2015 : 		 ALMANAC на Nuclear Blast

3 апр 2015 : 		 VICTOR SMOLSKI основал ALMANAC

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|||| 18 янв 2018

ANDY B. FRANCK ушел из ALMANAC

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Вокалист ANDY B. FRANCK объявил о своем уходе из ALMANAC.

«После не менее чем трех интересных лет, ряда туров и фестивальных выступлений в Европе, я принял решение покинуть группу. Проект начинался с больших обещаний и приятных моментов, но из-за личных конфликтов с расписанием я подумал, что для меня настал момент двигаться вперед. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех коллег по команде за прекрасно проведенное время вместе и пожелать им успехов во всех их начинаниях.

Сейчас я полностью сосредоточен на новом альбоме BRAINSTORM, релиз которого планируется на осень. Мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы выпустить свою лучшую пластинку. Ну и кроме того, у нас впереди огромное количество выступлений!

Что еще? Пока ничего конкретного, посмотрим...

И спасибо всем тем, кто поддерживал и поддерживает меня на протяжении всех этапов моей карьеры — вы лучшие!»

ANDY B. FRANCK To Leave ALMANAC - "Now I Will Be Extremely Focused On The New BRAINSTORM Album"



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

olly71
18 янв 2018, 18:11		Все знают что у Смоьского очень склочный характер. Сколько ещё людей уйдёт из Альманаха ? И совсем не факт что на их место не придут ещё более лучшие. Всё таки Смольский эту уже большой бренд и жирный контракт на самом крупном метал лейбле.

artmageddon
18 янв 2018, 18:20		Henning Basse на его место

Darkside.ru MemberThe Sinner
18 янв 2018, 21:48		про брэнд и контракт улыбнуло...
но возможно весь жыр достается сами-знаете-кому

kreator1976
19 янв 2018, 01:00		Смоьский и контракт? Его даже Пиви на йух послал


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