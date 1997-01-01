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*Joe Perry*



18 янв 2018 : 		 SLASH, JOHNNY DEPP, CHRIS ROBINSON присоединились на сцене к JOE PERRY

13 янв 2018 : 		 Музыканты CHEAP TRICK, STONE TEMPLE PILOTS, EXTREME присоединились к JOE PERRY

10 дек 2017 : 		 Новая песня JOE PERRY

28 окт 2016 : 		 JOE PERRY получит награду Les Paul

24 окт 2016 : 		 JOE PERRY в 'Hell's Kitchen'

27 сен 2016 : 		 JOE PERRY завершил работу над сольным альбомом

21 июл 2016 : 		 Падение JOE PERRY было спровоцировано обезвоживанием и усталостью

16 июл 2016 : 		 JOE PERRY выписан из больницы

15 июл 2016 : 		 STEVEN TYLER "сильно обеспокоен" случившимся с JOE PERRY

12 июл 2016 : 		 JOE PERRY лучше

11 июл 2016 : 		 JOE PERRY в стабильном состоянии

19 апр 2016 : 		 На новом сольнике JOE PERRY споют IGGY POP и фронтмен NEW YORK DOLLS

14 апр 2016 : 		 Новая песня JOE PERRY с британским певцом TERRY REID'ом

3 дек 2015 : 		 JOE PERRY рад, что Тайсон Фьюри исполнил песню AEROSMITH после победы над Кличко

20 окт 2015 : 		 JOE PERRY работает над сольным альбомом

11 дек 2014 : 		 Новое видео JOE PERRY

5 дек 2014 : 		 Рождественский ЕР от JOE PERRY

4 дек 2014 : 		 На кухне с JOE PERRY

18 ноя 2014 : 		 STEVEN TYLER не хочет читать автобиографию JOE PERRY

2 ноя 2014 : 		 JOE PERRY рассказал о работе с PAUL'ом MCCARTNEY

27 авг 2014 : 		 Умер вокалист JOE PERRY PROJECT, SAVOY BROWN

26 июл 2014 : 		 JOE PERRY о таинственном проекте с PAUL'ом MCCARTNEY

2 май 2012 : 		 JOE PERRY написал трек для 'CSI'

25 фев 2012 : 		 JOE PERRY начал работу над автобиографией

23 дек 2010 : 		 Кавер-версия от JOE PERRY

18 ноя 2009 : 		 Японское издание сольного альбома JOE PERRY выйдет с бонусами

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|||| 18 янв 2018

SLASH, JOHNNY DEPP, CHRIS ROBINSON присоединились на сцене к JOE PERRY

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SLASH, JOHNNY DEPP, CHRIS ROBINSON и другие присоединились на сцене к JOE PERRY в ходе выступления 16 января в The Roxy Theatre, West Hollywood, California, где проходила вечеринка по случаю релиза нового сольного альбома "Sweetzerland Manifesto":

01. Let The Music Do The Talking (guest: Gary Charone)
02. Toys In The Attic (Gary Charone)
03. Pandora's Box (Gary Charone)
04. Shakin' My Cage (Gary Charone)
05. I'll Do Happiness (Terry Reid )
06. Sick & Tired (Terry Reid )
07. Won't Let Me Go (Terry Reid)
08. Fortunate One (Chris Robinson )
09. Spanish Sushi
10. Eve Of Destruction (Johnny Depp)
11. I Wanna Roll (David Johanson & Johnny Depp)
12. I'm Goin' Crazy (David Johanson)
13. Countryside Blvd. (Robin Zander)
14. Aye, Aye, Aye (Robin Zander)
15. Quake
16. Rockin' Train (Gary Charone)
17. Come Together (all guests)
18. Train Kept A-Rollin' (all guests, including Slash)





JOE PERRY Joined By SLASH, JOHNNY DEPP, CHRIS ROBINSON At Record-Release Concert In L.A. (Video)






















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