SLASH, JOHNNY DEPP, CHRIS ROBINSON присоединились на сцене к JOE PERRY SLASH, JOHNNY DEPP, CHRIS ROBINSON и другие присоединились на сцене к JOE PERRY в ходе выступления 16 января в The Roxy Theatre, West Hollywood, California, где проходила вечеринка по случаю релиза нового сольного альбома "Sweetzerland Manifesto":



01. Let The Music Do The Talking (guest: Gary Charone)

02. Toys In The Attic (Gary Charone)

03. Pandora's Box (Gary Charone)

04. Shakin' My Cage (Gary Charone)

05. I'll Do Happiness (Terry Reid )

06. Sick & Tired (Terry Reid )

07. Won't Let Me Go (Terry Reid)

08. Fortunate One (Chris Robinson )

09. Spanish Sushi

10. Eve Of Destruction (Johnny Depp)

11. I Wanna Roll (David Johanson & Johnny Depp)

12. I'm Goin' Crazy (David Johanson)

13. Countryside Blvd. (Robin Zander)

14. Aye, Aye, Aye (Robin Zander)

15. Quake

16. Rockin' Train (Gary Charone)

17. Come Together (all guests)

18. Train Kept A-Rollin' (all guests, including Slash)























































