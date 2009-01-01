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PRIMORDIAL: детали нового альбома
сегодня
Новая песня
PRIMORDIAL
"Stolen Years", новая песня группы PRIMORDIAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Exile Amongst The Ruins", выход которого запланирован на 30 марта на Metal Blade Records:
01. Nail Their Tongues
02. To Hell or the Hangman
03. Where Lie the Gods
04. Exile Amongst the Ruins
05. Upon Our Spiritual Deathbed
06. Stolen Years
07. Sunken Lungs
08. Last Call
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).