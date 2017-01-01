Новая песня THE ATLAS MOTH

"Galactic Brain", новая песня группы THE ATLAS MOTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Coma Noir", выход которого запланирован на 9 февраля на Prosthetic Records.
Трек-лист:
01. Coma Noir
02. Last Transmission From The Late, Great Planet Earth
03. Galactic Brain
04. The Streets of Bombay
05. Actual Human Blood
06. Smiling Knife
07. Furious Gold
08. The Frozen Crown
09. Chloroform
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