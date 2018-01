сегодня



Новая песня THE ATLAS MOTH "Galactic Brain", новая песня группы THE ATLAS MOTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Coma Noir", выход которого запланирован на 9 февраля на Prosthetic Records.



Трек-лист:



01. Coma Noir

02. Last Transmission From The Late, Great Planet Earth

03. Galactic Brain

04. The Streets of Bombay

05. Actual Human Blood

06. Smiling Knife

07. Furious Gold

08. The Frozen Crown

09. Chloroform























