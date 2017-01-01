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*The Atlas Moth*



19 янв 2018 : 		 Новая песня THE ATLAS MOTH

18 дек 2017 : 		 Новый альбом THE ATLAS MOTH выйдет в феврале

9 июн 2017 : 		 THE ATLAS MOTH на PROSTHETIC RECORDS

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Новая песня THE ATLAS MOTH

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"Galactic Brain", новая песня группы THE ATLAS MOTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Coma Noir", выход которого запланирован на 9 февраля на Prosthetic Records.

Трек-лист:

01. Coma Noir
02. Last Transmission From The Late, Great Planet Earth
03. Galactic Brain
04. The Streets of Bombay
05. Actual Human Blood
06. Smiling Knife
07. Furious Gold
08. The Frozen Crown
09. Chloroform





Listen To New THE ATLAS MOTH Song 'Galactic Brain'






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