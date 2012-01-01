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*Bob Katsionis*



19 янв 2018 : 		 Новый альбом BOB KATSIONIS выйдет зимой

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Новый альбом BOB KATSIONIS выйдет зимой

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BOB KATSIONIS выпустит новую сольную работу, получившую название "Prognosis & Synopsis" на цифровых ресурсах iTunes и Spotify в виде Icon-disc, своеобразного приложения с полноценным буклетом и оформлением. Поклонники физической версии смогут заказать её на официальном сайте музыканта. Запись материала проходила в Sound Symmetry Studio, Katsionis сыграл на всех инструментах кроме ударных, которые записывал Vangelis Moraitis. Сведение материала проводил сам Katsionis, за мастеринг отвечал Nasos Nomikos из VU Productions, Piraeus, Greece, а за оформление Aurelien Police.





FIREWIND Keyboardist BOB KATSIONIS Announces 'Prognosis & Synopsis' Album, Introduces New Release Format








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