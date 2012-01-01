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Новый альбом BOB KATSIONIS выйдет зимой BOB KATSIONIS выпустит новую сольную работу, получившую название "Prognosis & Synopsis" на цифровых ресурсах iTunes и Spotify в виде Icon-disc, своеобразного приложения с полноценным буклетом и оформлением. Поклонники физической версии смогут заказать её на официальном сайте музыканта. Запись материала проходила в Sound Symmetry Studio, Katsionis сыграл на всех инструментах кроме ударных, которые записывал Vangelis Moraitis. Сведение материала проводил сам Katsionis, за мастеринг отвечал Nasos Nomikos из VU Productions, Piraeus, Greece, а за оформление Aurelien Police.

















<a href="http://bobkatsionis.bandcamp.com/album/prognosis-synopsis">Prognosis & Synopsis by Bob Katsionis</a>









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