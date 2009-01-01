Фраза, имя группы
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Умерла вокалистка THE CRANBERRIES
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Новое видео JUDAS PRIEST 'Lightning Strike'
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SODOM расстались с гитаристом и ударником
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все новости группы
Tesla
19 янв 2018
:
Новый альбом TESLA выйдет летом
31 дек 2017
:
Рассказ о 2017 для TESLA
19 дек 2017
:
Гитарист TESLA выпускает сольник
2 окт 2016
:
PHIL COLLEN присоединился на сцене к TESLA
25 авг 2016
:
Новое видео TESLA
23 июл 2016
:
Новая песня TESLA
15 июл 2016
:
Новое видео гитариста TESLA
23 июн 2016
:
Концертный релиз TESLA выйдет летом
22 июн 2016
:
Переиздание TESLA выйдет в июле
24 апр 2016
:
Музыканты PAPA ROACH, TESLA, Y&T собрали средства для одарённых детей
13 окт 2015
:
Гитарист DEF LEPPARD написал песню для TESLA
15 апр 2015
:
Новое видео гитарист TESLA
31 мар 2015
:
Вокалист TESLA восстанавливается после операции
2 янв 2015
:
Новое видео гитариста TESLA
17 дек 2014
:
Видео гитариста TESLA
19 ноя 2014
:
Гитарист TESLA выпустит новый сольный альбом
24 сен 2014
:
Гитарист TESLA учит как играть MP3
20 июн 2014
:
Видео с выступления TESLA
17 июн 2014
:
Новое видео TESLA
7 май 2014
:
TESLA исполнили новые песни
6 май 2014
:
Новая песня TESLA
19 апр 2014
:
Новый альбом TESLA выйдет в июне
10 апр 2014
:
TESLA исполнили новую песню
7 мар 2014
:
Название нового альбома TESLA
31 янв 2014
:
TESLA начнут запись в феврале
16 авг 2013
:
Новая песня TESLA
16 июн 2013
:
TESLA исполнили новую песню
7 июн 2013
:
Новая песня TESLA выйдет летом
6 июн 2013
:
TESLA записали новую песню
1 апр 2013
:
Видео гитариста TESLA
17 янв 2013
:
Вокалист TESLA исполняет песню DEF LEPPARD
9 янв 2013
:
Вокалист TESLA исполнил классику LYNYRD SKYNYRD
28 ноя 2012
:
Новое видео гитариста TESLA
31 окт 2012
:
Вокалист TESLA выпустит ЕР в ноябре
26 окт 2012
:
Вокалист TESLA запустил кантри-проект
18 июн 2012
:
Бывший гитарист TESLA выпустил второй альбом
26 май 2012
:
Возьми концерт TESLA с собой!
22 май 2012
:
Новое видео TESLA
8 дек 2011
:
TESLA получили ключ от города
24 июн 2011
:
Новый релиз TESLA выйдет в июле
22 июн 2011
:
Новый релиз TESLA выйдет с июле
8 янв 2011
:
Brian Wheat (TESLA): «Ушёл из жизни один из моих кумиров-басистов всех времён»
7 янв 2011
:
TESLA работают над новым релизом в акустическом стиле
1 окт 2010
:
У TESLA сгорела студия
14 мар 2010
:
Аудиосемплы всех треков концертного альбома TESLA
5 мар 2010
:
Аудиосемплы нового концертного альбома TESLA
8 сен 2009
:
Новое видео TESLA
28 авг 2009
:
TESLA готовят два концертных альбома
15 мар 2009
:
Новое видео от TESLA
26 сен 2008
:
TESLA: ещё одна композиция доступна для прослушивания
5 авг 2008
:
Выходит сборник группы TESLA
26 ноя 2007
:
Эксклюзивный EP от TESLA на iTunes
30 авг 2006
:
TESLA планируют записать альбом кавер-версий
19 янв 2018
Новый альбом
TESLA
выйдет летом
Долгожданная новая работа TESLA, продюсером которой является гитарист DEF LEPPARD Phil Collen, предположительно будет выпущена в июне этого года.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).