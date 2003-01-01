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MICHAEL SCHENKER о появлении на альбоме гитариста METALLICA MICHAEL SCHENKER в недавнем интервью Interia.pl ответил на вопрос, как на его новой работе "Resurrection", выходящий в рамках MICHAEL SCHENKER FEST, оказался гитарист METALLICA Kirk Hammett:



«Он фанат, он всегда хотел со мной поджемовать. Он уже сделал для меня много хорошего — например использовал "Armed And Ready" в "Guitar Hero"; в собственной версии. Peter Mensch, менеджер AC/DC, потом DEF LEPPARD и потом METALLICA, сказал мне, что я для Kirk'a как Санта. С этого всё и началось. Так что уже достаточно поздно для себя я узнал, что он фанат. А потом мы встретились в одном из журналов для гитаристов, когда наши имена включили в десять самых влиятельных гитаристов, мы делали фото для обложки в Америке, но никогда не общались. Так что он давно хотел со мной поджемовать. Eddie Trunk устроил для нас встречу. Так что мы поджемовали, потом дали интервью. А потом он пришёл на наше шоу и сыграл с нами одну из песен. Так что фанат Kirk стал другом, а ведь он играет в самой знаменитой группе на планете. Я и спросил его: "Kirk, не хочешь записаться с нами?" И он был на седьмом небе. Его менеджмент даже... Потому что он хотел записываться в своей студии на Гавайях, менеджмент оплатил дорогу для Michael'a Voss'a. Потом они прислали мне фото из студии, и Kirk выглядел как 20-летний пацан, в его обычной гавайке, бейсболке, и он был невероятно довольный!»























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