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*Michael Schenker*



23 янв 2018 : 		 MICHAEL SCHENKER о появлении на альбоме гитариста METALLICA

1 дек 2017 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER FEST

1 ноя 2017 : 		 Альбом MICHAEL SCHENKER FEST выйдет в 2018 году

27 окт 2017 : 		 Гитарист METALLICA на новом альбоме MICHAEL SCHENKER FEST

28 июн 2017 : 		 MICHAEL SCHENKER FEST на NUCLEAR BLAST

10 янв 2017 : 		 Концертный релиз MICHAEL SCHENKER выйдет весной

30 авг 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY

25 июл 2016 : 		 RUDOLF SCHENKER любит своего брата

15 июн 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER: «За 23 года SCORPIONS не сделали ничего путного»

14 июн 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER выступил с GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY

19 май 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER: «Мой брат — артист-мазурик, укравший всё, что я создал»

16 май 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER про брата RUDOLF'a: «Я больше не могу ему верить»

7 апр 2016 : 		 Трейлер нового концертника MICHAEL SCHENKER

6 апр 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER выпустит новый CD/DVD в мае

24 мар 2016 : 		 GARY BARDEN, GRAHAM BONNET, ROBIN MCAULEY выступят с MICHAEL SCHENKER

26 янв 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER о том, как отказался играть в MOTÖRHEAD

22 янв 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER очень разочарован в SCORPIONS

6 янв 2016 : 		 MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK выпустит сингл

22 дек 2015 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK

30 ноя 2015 : 		 Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK

24 окт 2015 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK

1 окт 2015 : 		 MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK планируют выпуск DVD

27 май 2015 : 		 Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK

5 май 2015 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к MICHAEL SCHENKER

30 апр 2015 : 		 Видео с выступления MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK

20 апр 2015 : 		 KIRK HAMMETT джемует с MICHAEL SCHENKER

10 апр 2015 : 		 MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполняет UFO

2 мар 2015 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK

13 янв 2015 : 		 Детали нового альбома MICHAEL SCHENKER's TEMPLE OF ROCK

1 янв 2015 : 		 Сын MICHAEL'a SCHENKER'a присоединился к отцу на сцене

26 ноя 2014 : 		 MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню

23 ноя 2014 : 		 MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили 'Lord Of The Lost And Lonely'

22 ноя 2014 : 		 MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню

9 ноя 2014 : 		 MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK исполнили новую песню

2 сен 2014 : 		 У MICHAEL'я SCHENKER'a украли гитары

13 авг 2014 : 		 MICHAEL SCHENKER'S TEMPLE OF ROCK записывают новый альбом

13 ноя 2013 : 		 Семплы новых песен MICHAEL SCHENKER

9 ноя 2013 : 		 Новая песня MICHAEL SCHENKER

10 окт 2013 : 		 Новая песня MICHAEL SCHENKER

22 июн 2013 : 		 MICHAEL SCHENKER, ULI JON ROTH исполняют SCORPIONS

30 май 2013 : 		 MICHAEL SCHENKER исполнил новую песню

28 май 2013 : 		 HERMAN RAREBELL о MICHAEL'e SCHENKER'e: «Он трезв, как стёклышко»

4 апр 2013 : 		 MICHAEL SCHENKER на первом канале

16 мар 2013 : 		 MICHAEL SCHENKER записывает новый альбом

22 янв 2013 : 		 MICHAEL SCHENKER назвал имя нового альбома

4 дек 2012 : 		 Гитарист MACHINE HEAD исполнил классику UFO с MICHAEL SCHENKER

13 ноя 2012 : 		 Специальный сайт к новому релизу MICHAEL SCHENKER GROUP

10 ноя 2012 : 		 Трейлер нового DVD MICHAEL SCHENKER GROUP

3 ноя 2012 : 		 Концертный релиз MICHAEL SCHENKER выйдет в декабре

29 окт 2012 : 		 MICHAEL SCHENKER: видео с выступления

12 окт 2012 : 		 MICHAEL SCHENKER: видео с выступления

14 май 2012 : 		 MICHAEL SCHENKER сняли концерт для DVD

5 май 2012 : 		 SCHENKER, RAREBELL, BUCHHOLZ исполнили классику MSG, UFO, SCORPIONS

26 авг 2011 : 		 Детали нового альбома MICHAEL'я SCHENKER'a “Temple of Rock”

24 авг 2011 : 		 MICHAEL SCHENKER: Новый трек

19 июл 2011 : 		 Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER

23 июн 2011 : 		 SLASH Не будет участвовать в записи нового альбома MICHAEL SCHENKER

26 май 2011 : 		 MICHAEL SCHENKER выпустит новый альбом в июле

4 янв 2010 : 		 Инстирументальный диск от MICHAEL'a SCHENKER'a

18 ноя 2009 : 		 Новый DVD Michael'я Schenker'a

20 ноя 2003 : 		 MICHAEL SCHENKER записал demo

10 июн 2003 : 		 Новый проект MICHAEL`а SCHENKER`а

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MICHAEL SCHENKER о появлении на альбоме гитариста METALLICA

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MICHAEL SCHENKER в недавнем интервью Interia.pl ответил на вопрос, как на его новой работе "Resurrection", выходящий в рамках MICHAEL SCHENKER FEST, оказался гитарист METALLICA Kirk Hammett:

«Он фанат, он всегда хотел со мной поджемовать. Он уже сделал для меня много хорошего — например использовал "Armed And Ready" в "Guitar Hero"; в собственной версии. Peter Mensch, менеджер AC/DC, потом DEF LEPPARD и потом METALLICA, сказал мне, что я для Kirk'a как Санта. С этого всё и началось. Так что уже достаточно поздно для себя я узнал, что он фанат. А потом мы встретились в одном из журналов для гитаристов, когда наши имена включили в десять самых влиятельных гитаристов, мы делали фото для обложки в Америке, но никогда не общались. Так что он давно хотел со мной поджемовать. Eddie Trunk устроил для нас встречу. Так что мы поджемовали, потом дали интервью. А потом он пришёл на наше шоу и сыграл с нами одну из песен. Так что фанат Kirk стал другом, а ведь он играет в самой знаменитой группе на планете. Я и спросил его: "Kirk, не хочешь записаться с нами?" И он был на седьмом небе. Его менеджмент даже... Потому что он хотел записываться в своей студии на Гавайях, менеджмент оплатил дорогу для Michael'a Voss'a. Потом они прислали мне фото из студии, и Kirk выглядел как 20-летний пацан, в его обычной гавайке, бейсболке, и он был невероятно довольный!»





MICHAEL SCHENKER: How KIRK HAMMETT Ended Up Guesting On






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Living Hexadecimal
23 янв 2018, 13:50		Ну всё... Пропал альбом.))


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