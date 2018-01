20 янв 2018



Новый альбом THE AMORETTES выйдет весной THE AMORETTES выпустят новую работу, получившую название "Born To Break", шестого апреля на Steamhammer / SPV:



"Can You Feel The Fire"

"Hello And Goodbye"

"Everything I Learned I Learned From Rock And Roll"

"Born To Break"

"What Ever Gets You Through The Night"

"Hell Or High Water"

"You Still Got Rock And Roll"

"Easy Tiger"

"Bat Shit Crazy"

"Coming Up The Middle"

"High On Your Energy"

