21 янв 2018



Новая песня JOHANSSON & SPECKMANN "The Demons Night", новая песня JOHANSSON & SPECKMANN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома , выход которого запланирован на 30 марта на Soulseller Records:



"The Demons Night"

"Is This Just Virtual?"

"Remove The Creep"

"Condemned"

"Why Fear"

"Heal The Strain"

"The Heathen Of The Night"

"The Fallen Angel"

"Kill And Kill"











+1 -2









просмотров: 513