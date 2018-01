21 янв 2018



Новое видео DEAD CITY RUINS "Broken", новое видео группы DEAD CITY RUINS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Never Say Die", выходящего 13 апреля на AFM Records:



"Devil Man"

"Bones"

"Dirty Water"

"Rust And Ruin"

"The River Song"

"We Are One"

"Destroyer"

"Raise Your Hands"

"Lake Of Fire"

"Devil Man" (live)

"We Are The One" (live)

"Bones" (live)











