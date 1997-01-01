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*Realm of Glass*



21 янв 2018 : 		 Музыканты MONSTROSITY, WISZDOMESTONE в REALM OF GLASS

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|||| 21 янв 2018

Музыканты MONSTROSITY, WISZDOMESTONE в REALM OF GLASS

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"Broken", новая песня группы REALM OF GLASS, в состав которой входят бывшие участники MONSTROSITY, WISZDOMESTONE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Reveries From The Haunted":

"Rebirth" (Instrumental)
"Forsaken"
"Dreams, Pt. I"
"Dreams, Pt. II" (Instrumental)
"Unease"
"Reveries From The Haunted"
"Light Of Death"
"Broken"
"Redemption"
"Arise From The Ashes"

REALM OF GLASS Featuring Former Members Of MONSTROSITY, WISZDOMESTONE Release Debut Album; "Broken" Single Streaming




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