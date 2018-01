21 янв 2018



Музыканты MONSTROSITY, WISZDOMESTONE в REALM OF GLASS "Broken", новая песня группы REALM OF GLASS, в состав которой входят бывшие участники MONSTROSITY, WISZDOMESTONE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Reveries From The Haunted":



"Rebirth" (Instrumental)

"Forsaken"

"Dreams, Pt. I"

"Dreams, Pt. II" (Instrumental)

"Unease"

"Reveries From The Haunted"

"Light Of Death"

"Broken"

"Redemption"

