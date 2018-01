Ïåðåèçäàíèÿ KREATOR âûéäóò çèìîé

19 €нв 2018



ѕереиздани€ KREATOR выйдут зимой 23 феврал€ BMG выпустит серию переизданий KREATOR в диджипаках с бонус-треками и на винилах. Ѕудут изданы Coma Of Souls (originally released in 1990), Renewal (1992), Cause For Conflict (1995) и Outcast (1997). –емастеринг материала проводил Andy Pearce (Black Sabbath, Voivod, Motorhead, Anthrax).



Coma Of Souls - 2CD Mediabook & Triple Gatefold 3LP (Transparent Red Vinyl) & Digital



Tracklisting:



"When The Sun Burns Red"

"Coma Of Souls"

"People Of The Lie"

"World Beyond"

"Terror Zone"

"Agents Of Brutality"

"Material World Paranoia"

"Twisted Urges"

"Hidden Dictator"

"Mental Slavery"



Bonus Tracks (Live In Fürth, Germany - 06/12/1990)



"When The Sun Burns Red"

"Betrayer"

"Terrible Certainty"

"Extreme Aggression"

"Coma Of Souls"

"People Of The Lie"

"Choir Of The Damned"

"The Pestilence"

"Toxic Trace"

Drum Solo

"Terror Zone"

"Pleasure To Kill"

"Flag Of Hate"

"Agents Of Brutality"

"Riot of Violence"

"Tormentor"



Renewal - 1CD Mediabook & Gatefold 2LP (Transparent Green Vinyl) & Digital



Tracklisting:



"Winter Martyrium"

"Renewal"

"Reflection"

"Brainseed"

"Karmic Wheel"

"Realitäskontrolle"

"Zero To None"

"Europe After The Rain"

"Depression Unrest"



Bonus Tracks:



"Winter Martyrium" (Rare Version)

"Trauma"

"Europe After The Rain" (Remix)



Cause For Conflict - 1CD Mediabook & Gatefold 2LP (Blue Vinyl) & Digital



Tracklisting:



"Prevail"

"Catholic Despot"

"Progressive Proletarians"

"Crisis Of Disorder"

"Hate Inside Your Head"

"Bomb Threat"

"Men Without God"

"Lost"

"Dogmatic"

"Sculpture Of Regret"

"Celestial Deliverance"

"Isolation"



Bonus Tracks:



"Suicide In Swamps"

"Limits Of Liberty"

"State Oppression"



Outcast - 2CD Mediabook & Gatefold 2LP (Transparent Orange Vinyl) & Digital



"Leave This World Behind"

"Phobia"

"Forever"

"Black Sunrise"

"Nonconformist"

"Enemy Unseen"

"Outcast"

"Stronger Than Before"

"Ruin Of Life"

"Whatever It May Take"

"Alive Again"

"Against The Rest"

"A Better Tomorrow"



Bonus Tracks (Live At Dynamo Open Air 1998):



"Intro: Dr. Wagner, Part 3"

"Terror Zone"

"Lost"

"Leave This World Behind"

"Phobia"

"Black Sunrise"

"Choir Of The Damned"

"Pleasure To Kill"

"Whatever It May Take"

"Extreme Aggression"

"Renewal"















