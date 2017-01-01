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*Good Tiger*



20 янв 2018 : 		 Новое видео GOOD TIGER

3 окт 2017 : 		 Новая песня GOOD TIGER

7 сен 2017 : 		 Новая песня GOOD TIGER

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|||| 20 янв 2018

Новое видео GOOD TIGER

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"Salt Of The Earth", новое видео группы GOOD TIGER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "We Will All Be Gone", выходящего девятого февраля на Blacklight Media/Metal Blade Records:

“The Devil Thinks I'm Sinking”
“Float On”
“Such A Kind Stranger”
“Blueshift”
“Salt Of The Earth”
“Grip Shoes”
“Just Shy”
“Nineteen Grams”
“Cherry Lemon”
“I'll Finish This Book Later”

GOOD TIGER Reveal "Salt Of The Earth" Video






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