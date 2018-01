20 янв 2018



Новое видео GOOD TIGER "Salt Of The Earth", новое видео группы GOOD TIGER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "We Will All Be Gone", выходящего девятого февраля на Blacklight Media/Metal Blade Records:



“The Devil Thinks I'm Sinking”

“Float On”

“Such A Kind Stranger”

“Blueshift”

“Salt Of The Earth”

“Grip Shoes”

“Just Shy”

“Nineteen Grams”

“Cherry Lemon”

“I'll Finish This Book Later”















+0 -5









просмотров: 307