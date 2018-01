19 янв 2018



PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS почтили память Эдди Кларка На первом в этом году выступлении PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, состоявшемся 13 января в Тулузе, группа почтила память Эдди Кларка исполнив “Ace Of Spades”.



