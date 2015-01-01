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*Borealis*



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9 май 2015 : 		 Тизер нового альбома BOREALIS

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|||| 19 янв 2018

Обложка и трек-лист нового альбома BOREALIS

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BOREALIS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "The Offering", выход которого намечен на 23 марта на AFM Records:

“The Fire Between Us”
“Sign Of No Return”
“The Offering”
“River”
“The Second Son”
“The Devil’s Hand”
“Into The Light”
“Scarlet Angel”
“The Awakening”
“The Path”
“Forever Lost”
“The Ghosts Of Innocence”

Сведение материала вновь проводил барабанщик команды, Sean Dowell.

OntarioвЂ™s BOREALIS вЂ“ New Album Out In March



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