19 янв 2018



Обложка и трек-лист нового альбома BOREALIS BOREALIS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "The Offering", выход которого намечен на 23 марта на AFM Records:



“The Fire Between Us”

“Sign Of No Return”

“The Offering”

“River”

“The Second Son”

“The Devil’s Hand”

“Into The Light”

“Scarlet Angel”

“The Awakening”

“The Path”

“Forever Lost”

“The Ghosts Of Innocence”



Сведение материала вновь проводил барабанщик команды, Sean Dowell.









+0 -0









просмотров: 80