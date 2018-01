20 янв 2018



Новое видео EKTOMORF "The Prophet Of Doom", новое видео группы EKTOMORF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fury", выходящего 16 февраля на AFM Records:



01. The Prophet Of Doom

02. AK 47

03. Fury

04. Bullet In Your Head

05. Faith And Strength

06. Infernal Warfare

07. Tears Of Christ

08. Blood For Blood

09. If You're Willing To Die

10. Skin Them Alive























просмотров: 1605