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GUS G.: «Люди хотят видеть ZAKK'a с OZZY» В недавнем интервью Metal Underground бывший гитарист OZZY OSBOURNE Gus G. рассказал о том, как он расстался с Ozzy:



«Мне позвонили и рассказали, что происходит, загодя. Всё пучком, чувак. Это его группа, он может делать всё, что захочет. Я отлично провёл там время. Для меня это было просто фантастическое время. И это навсегда поменяло мою жизнь. Я не жалею ни о чём. Они приняли меня очень хорошо.



Думаю, особенно с учётом прощального тура, это здорово, что они его вернули, потому что у них давние связи. И я полагаю, что поклонники также хотели бы увидеть их вместе».























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