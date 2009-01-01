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*Rush*



23 янв 2018 : 		 Гитарист RUSH: «С группой, считайте, всё»

19 окт 2017 : 		 Расширенное издание альбома RUSH выйдет зимой

30 авг 2017 : 		 Сайд-проекта RUSH не будет

31 мар 2017 : 		 RUSH выпустят сингл

2 дек 2016 : 		 Концертный трек RUSH

18 ноя 2016 : 		 Рассказ о делюкс-издании альбома RUSH

4 ноя 2016 : 		 Юбилейное издание альбома RUSH выйдет зимой

3 ноя 2016 : 		 Новая награда RUSH

19 окт 2016 : 		 Трейлер документального фильма RUSH

3 окт 2016 : 		 Документальный фильм о RUSH выйдет осенью

5 июн 2016 : 		 Репродукции обложки RUSH появились в продаже

29 май 2016 : 		 Гитарист RUSH подумывает о выпуске второго сольного альбома

5 апр 2016 : 		 RUSH опубликовали полную версию видео “2112: Overture / The Temples Of Syrinx / Discovery / Presentation / Oracle: The Dream / Soliloquy / Grand Finale”

4 апр 2016 : 		 Видео с текстом от RUSH

17 мар 2016 : 		 Барабанщик RUSH выпустит книгу про тур 'R40 Live'

10 мар 2016 : 		 Гитарист RUSH подтвердил отказ группы от гастрольной деятельности

20 фев 2016 : 		 Новое видео RUSH

26 янв 2016 : 		 SEBASTIAN BACH, RAY LUZIER, RUDY SARZO исполняют RUSH

17 дек 2015 : 		 Вокалист RUSH: «Я чуть было не стал продюсером "Master Of Puppets"»

10 дек 2015 : 		 Вокалист RUSH: «NEIL PEART никуда не уходит»

8 дек 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RUSH

19 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RUSH

18 ноя 2015 : 		 Редкая концертная запись RUSH выйдет на виниле

18 ноя 2015 : 		 GEDDY LEE о новом туре RUSH

15 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RUSH

6 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RUSH

28 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RUSH

23 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RUSH

11 окт 2015 : 		 Детали нового DVD RUSH

6 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RUSH

30 сен 2015 : 		 Концертный трек RUSH

19 сен 2015 : 		 Новый концертный CD/DVD RUSH выйдет в ноябре

7 авг 2015 : 		 Гитарист RUSH: "Мы ни с кем не прощаемся!"

4 июл 2015 : 		 Барабанщик RUSH удивлен, что никто не снял фильм по 'Clockwork Angels'

5 июн 2015 : 		 RUSH снимут шоу в Торонто

20 май 2015 : 		 Видео полного выступления RUSH

12 май 2015 : 		 Официальные съемки с выступления RUSH

10 май 2015 : 		 RUSH открыли юбилейный тур

23 фев 2015 : 		 Фронтмен RUSH прояснил слухи о будущем группы

23 фев 2015 : 		 Рассказ о специальном виниловом издании "2112" RUSH

24 янв 2015 : 		 Юбилейный тур RUSH 2015 года может стать последним

17 янв 2015 : 		 RUSH получат национальную награду за гуманитарные заслуги перед Канадой

11 янв 2015 : 		 Барабанщик RUSH не очень радуется новым гастролям

17 дек 2014 : 		 Трейлер нового бокс-сета RUSH

18 ноя 2014 : 		 RUSH пока думают, отмечать ли 41-й год существования

7 ноя 2014 : 		 Редкое видео RUSH

18 сен 2014 : 		 RUSH с размахом отметят юбилей

10 июн 2014 : 		 'Presto' RUSH выйдет на SACD

30 мар 2014 : 		 Трейлер бокс-сета RUSH

7 мар 2014 : 		 Бокс-сет RUSH выйдет в апреле

16 фев 2014 : 		 Гитарист RUSH на альбоме JOHN'a WESLEY

27 дек 2013 : 		 Переиздание первого альбома RUSH выйдет в 2014

17 дек 2013 : 		 Комиксы от RUSH выйдут в марте

20 ноя 2013 : 		 RUSH возьмут отпуск на 2014 год

12 ноя 2013 : 		 Превью концертных песен RUSH

1 ноя 2013 : 		 Концертный релиз RUSH покажут в кино

28 окт 2013 : 		 Концертная песня RUSH

18 окт 2013 : 		 Фрагмент нового DVD RUSH

11 окт 2013 : 		 RUSH выпустят 10"-винил

5 окт 2013 : 		 Трейлер концертного релиза RUSH

17 сен 2013 : 		 Концертный релиз RUSH выйдет в ноябре

2 авг 2013 : 		 Бокс-сет RUSH выйдет в октябре

9 июн 2013 : 		 Трейлер концертного фильма RUSH

25 апр 2013 : 		 Цифровые сборники RUSH выйдут в мае

21 апр 2013 : 		 RUSH получили награду JUNO

20 апр 2013 : 		 RUSH ввели в Зал Славы Рок-н-Ролла

18 апр 2013 : 		 Канадская почта выпустит марку RUSH

28 фев 2013 : 		 Китайские болванчики RUSH вновь в продаже!

4 фев 2013 : 		 Биография RUSH будет переиздана в мае

28 янв 2013 : 		 Выход SACD RUSH отложен на февраль

16 янв 2013 : 		 Новый DVD RUSH не выйдет в мае

12 янв 2013 : 		 Новый DVD RUSH выйдет в мае

4 янв 2013 : 		 Колыбельные RUSH

12 дек 2012 : 		 RUSH будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла

30 ноя 2012 : 		 RUSH лидируют в списке номинантов в Зал Слав Рок-н-Ролла

16 ноя 2012 : 		 Обложка делюкс-издания "2112" RUSH

14 ноя 2012 : 		 Варианты делюкс-изданий альбома RUSH "2112"

14 ноя 2012 : 		 SACD-версия альбома RUSH "Counterparts" выйдет в декабре

25 окт 2012 : 		 Делюкс-издание альбома RUSH "2112" выйдет в декабре

24 окт 2012 : 		 Гитарист IRON MAIDEN на 'The Royal Philharmonic Orchestra Plays The Music Of Rush'

8 сен 2012 : 		 RUSH открыли тур 'Clockwork Angels'

6 сен 2012 : 		 Раскрыт секрет долгожительства RUSH

22 июн 2012 : 		 RUSH возьмут в тур струнный ансамбль

21 июн 2012 : 		 Новый альбом RUSH попал на второе место чартов Billboard

1 июн 2012 : 		 Семплы нового альбома RUSH

21 май 2012 : 		 RUSH впервые за 35 лет выступят на фестивале в Европе

12 май 2012 : 		 Обложка и подробности романа по альбому RUSH

7 май 2012 : 		 Новая награда RUSH

19 апр 2012 : 		 Видео с текстом от RUSH

19 апр 2012 : 		 Новый сингл RUSH доступен для прослушивания

16 апр 2012 : 		 Обложка нового сингла RUSH

12 апр 2012 : 		 Детали нового альбома RUSH

29 мар 2012 : 		 Новый сингл RUSH выйдет в апреле

13 мар 2012 : 		 RUSH получат 'Ronnie James Dio Lifetime Achievement Award' на 'Revolver Golden Gods'

14 фев 2012 : 		 Новый альбом RUSH станет книгой

2 ноя 2011 : 		 Ударник RUSH купил дом за $5 миллионов

31 окт 2011 : 		 Новый альбом RUSH выйдет весной

5 окт 2011 : 		 Трейлер нового релиза RUSH

24 сен 2011 : 		 Детали 'Time Machine 2011: Live In Cleveland' RUSH

1 сен 2011 : 		 RUSH подписали контракт с ROADRUNNER RECORDS

26 авг 2011 : 		 Концерт 1974 года RUSH выйдет на CD

25 авг 2011 : 		 “Changing Hemispheres”, книга и четыре DVD от RUSH, выйдет в сентябре

24 авг 2011 : 		 Выход DVD RUSH отложен

28 июл 2011 : 		 Выход DVD RUSH отложен

10 июн 2011 : 		 Название нового DVD RUSH

29 май 2011 : 		 Новый DVD RUSH выйдет в сентябре

10 май 2011 : 		 Видео с выступления RUSH

16 апр 2011 : 		 Фронтмен RUSH о новых песнях

10 апр 2011 : 		 Видео с выступления RUSH

31 мар 2011 : 		 Трейлер к делюкс-изданию RUSH "Moving Pictures"

28 мар 2011 : 		 RUSH получили награду JUNO

22 фев 2011 : 		 RUSH получили Golden Reel Awards

21 фев 2011 : 		 Детали переиздания RUSH

14 фев 2011 : 		 Гитарист RUSH о смерти Гэри Мура

27 янв 2011 : 		 Книга NEIL'a PEART'a выйдет в мае

6 дек 2010 : 		 RUSH снимут выступление в Кливленде

16 окт 2010 : 		 GEDDY LEE заявил, что новый альбом RUSH выйдет не скоро

29 сен 2010 : 		 RUSH получат две награды в ноябре

28 сен 2010 : 		 Фрагмент из нового DVD RUSH

10 сен 2010 : 		 DVD RUSH стал дважды платиновым

8 сен 2010 : 		 DVD/Blu-Ray от RUSH

10 авг 2010 : 		 Новости от Neil’а Peart’а

30 июн 2010 : 		 RUSH открыли юбилейное турне

26 июн 2010 : 		 RUSH получили звезду в Голливуде

11 июн 2010 : 		 В продажу поступили статуэтки RUSH

1 июн 2010 : 		 Семплы нового сингла RUSH

26 май 2010 : 		 Название нового альбома RUSH

21 май 2010 : 		 Новый сингл RUSH будет доступен с 1 июня

6 май 2010 : 		 Концертный фильм RUSH стал дважды платиновым

15 апр 2010 : 		 RUSH выпустят лимитированный сингл

12 апр 2010 : 		 Превью документального фильма RUSH

7 апр 2010 : 		 Новый альбом RUSH выйдет в 2011 году

20 мар 2010 : 		 Название документального фильма о RUSH

15 янв 2010 : 		 Neil Peart (RUSH): «Новый альбом может быть не совсем традиционным»

6 окт 2009 : 		 Детали нового сборника RUSH

25 авг 2009 : 		 У барабанщика RUSH родилась дочь

14 июл 2009 : 		 Ударник RUSH на новом альбоме VERTICAL HORIZON

4 июл 2009 : 		 Ударник RUSH запустил онлайн-раздел, посвященный кулинарии

19 июн 2009 : 		 Барабанщик RUSH в джем-видео

28 фев 2009 : 		 Доступны семплы с нового сбоника RUSH

12 дек 2008 : 		 Выход очередного сборника RUSH вновь отложен

20 ноя 2008 : 		 Обложка нового сборника RUSH "Retrospective 3"

17 ноя 2008 : 		 Гитарист RUSH заработал деньги для фонда фундаментальных исследований болезней почек

22 май 2008 : 		 Участники RUSH скорбят в связи со смертью первого барабанщика

15 фев 2008 : 		 Новый концертник от RUSH

14 мар 2007 : 		 Новый сингл RUSH 'Far Cry' доступен для скачивания в сети

30 сен 2006 : 		 RUSH начнут записывать новый альбом в ноябре

24 май 2006 : 		 RUSH: Новый альбом в начале 2007 года

8 апр 2006 : 		 Три старых видео RUSH будут переизданы на DVD

17 мар 2006 : 		 Двойной сборник RUSH выйдет в апреле

24 дек 2005 : 		 RUSH: архивный DVD "Exit…Stage Left" выйдет в феврале

6 дек 2005 : 		 RUSH: "Piano Tribute" выходит в январе

11 окт 2005 : 		 RUSH: детали о новом DVD 'R30 Live In Frankfurt'

20 сен 2005 : 		 RUSH: DVD "R:30" выйдет в ноябре

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Гитарист RUSH: «С группой, считайте, всё»

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Гитарист RUSH Alex Lifeson в недавнем интервью The Globe And Mail подтвердил, что группа не собирается играть и выпускать новые пластинки:

«У нас нет планов относительно тура или записи. Мы по сути закончили с этим. Спустя 41 год мы чувствуем, что уже хватит».

Однако 64-летний музыкант добавил, что «на самом деле куда больше загружен сейчас, чем раньше. Я пишу для четырех или пяти небольших проектов. У меня есть просьбы от других для записи гитарных партий. И мне это по кайфу. Давление куда меньше: я могу творить как хочу и могу делать что-то отличное от того, что делал, что меня и привлекает».

Alex также добавил, что теперь пишет для ежемесячного канадского издания West End Phoenix.





RUSH Guitarist ALEX LIFESON:



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