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Гитарист RUSH : «С группой, считайте, всё» Гитарист RUSH Alex Lifeson в недавнем интервью The Globe And Mail подтвердил, что группа не собирается играть и выпускать новые пластинки:



«У нас нет планов относительно тура или записи. Мы по сути закончили с этим. Спустя 41 год мы чувствуем, что уже хватит».



Однако 64-летний музыкант добавил, что «на самом деле куда больше загружен сейчас, чем раньше. Я пишу для четырех или пяти небольших проектов. У меня есть просьбы от других для записи гитарных партий. И мне это по кайфу. Давление куда меньше: я могу творить как хочу и могу делать что-то отличное от того, что делал, что меня и привлекает».



Alex также добавил, что теперь пишет для ежемесячного канадского издания West End Phoenix.















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