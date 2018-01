сегодня



Новое видео BETWEEN THE BURIED AND ME "Condemned To The Gallows", новое видео группы BETWEEN THE BURIED AND ME, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Automata I", выходящего девятого марта:



01. Condemned To The Gallows (6:35)

02. House Organ (3:41)

03. Yellow Eyes (8:45)

04. Millions (4:43)

05. Gold Distance (1:02)

06. Blot (10:27)























