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Будет ли Dave продюсером альбома MEGADETH ? Отвечает David Басист MEGADETH David Ellefson в недавнем интервью ответил на вопрос, будет ли Dave Mustaine вновь продюсировать альбом группы:



«Да. Смотрите: то, что мы сделали на "Dystopia", сработало хорошо. И это забавно, потому что на альбоме было несколько продюсеров. Сложно быть продюсером, когда дело заходит относительно такой группы как MEGADETH, особенно с учётом стольких лет нашей карьеры, потому что мы очень решительны, мы чётко знаем, что хотим, что работает и что нет. Я к тому, что Dave — основной автор, и вполне понятно, что он представляет, что хочет услышать. На "Dystopia" и правда была такая задумка: "Давайте-ка по полной нажмём на газ и постараемся взлететь по этой стене, не оглядываясь назад". А в итоге получилось ровно то, что и хотели услышать поклонники. Так что здорово, что отправная точка для MEGADETH была сброшена, теперь мы чётко знаем, что и как. Так что думаю, что вся работа над новым альбомом... Есть какая-то внутренняя уверенность на этот счёт, и здорово, что она есть».



О том, есть ли какая-то музыка для нового альбома:



«Есть определённый набор. Записи MEGADETH всегда проходят стадию, когда все сочиняют риффы, собирают идею, и потом мы собираем всё, что есть, включая тексты и концепции песен, а затем доходим до момента, когда всё собранное летит в общий котёл, и в конечном итоге Dave берёт, слушает и смотрит, подходит всё или не особо. И время от времени всё переворачивается буквально с ног на голову, и ты оказываешься совсем не там, где был изначально, что довольно забавно, а иной раз ты просто работаешь с идей, какая, быть может, была у Dave'a. Нынешний состав... Мы провели много времени в турне вместе и стали настоящей командой, вновь стали группой, что дало новую энергетику, свежее дыхание и новую жизнь MEGADETH, и это, вне сомнения, очень круто. Ощущение, что ты осознаёшь всё то, что значит быть группой, а не просто двигаешься от альбома к следующему и от одного тура к другому. Я ощущаю, что мы действительно стали настоящей командой!»























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