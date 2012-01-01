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PHILIP ANSELMO о возможности выступления с голограммой Даймбэга Jessie David недавно поговорил с бывшим вокалистом PANTERA и нынешним фронтменом DOWN и SUPERJOINT Philip'ом Anselmo — небольшие выдержки приведены ниже.



О гипотетическом реюнионе PANTERA с Zakk'ом Wylde'ом (OZZY OSBOURNE, BLACK LABEL SOCIETY) или Kerry King'ом (SLAYER) на месте Даймбэга:



«Для меня самое важное во всём этом является реакция фанатов. Группа не выбирает аудиторию — есть другие способы. Так что мы работаем в тесном контакте. Что хотят фанаты, полагаю, и будет моим ответом на большую часть вопросов. И я уверен, что это как подбросить монетку, зависит от фанатов. Если есть что-то, что они отчаянно хотят, то это то, что... Уверен, я буду это делать, но всё будет только для фанатов, чувак, пойми. У каждого есть своё мнение, так что подобные шаги для меня крайне непросты... Потому что да — это была бы знатная тема — это было бы грандиозно, чувак. Это было бы эмоционально, трындец как круто, и я бы вписался. Я не говорю о размахе шоу, я говорю о влиянии и всё такое, я говорю о том, что такое выйти на сцену под именем PANTERA с учётом всего бэкграунда и не увидеть моего брата Даймбэга рядом, это совершенно... Для меня это, по крайней мере, на текущий момент, ущербно, я не представляю себе такого варианта. Я честно признаюсь — я раздваиваюсь по этому вопросу, я полностью запутался в этой теме, чувак...»



О возможности выступить с оставшимися музыкантами PANTERA и голограммой Даймбэга:



«А знаешь, это было бы правильно. Я думаю, что помыслы всех ребят должны совпасть, я говорю о ребятах из группы. И это было бы правильно. Тут нет варианта сэкономить. Я к тому, что если мы и будем мутить голограмму Даймбэга, то это должно быть безупречно и должно быть просто совершенно, ровно так, каким он был каждый вечер на сцене, чувак. Не важно, в какой кал он мог быть, как только он брал в руку гитару, он превращался в машину, чувак. Так что всё должно быть идеально!»























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