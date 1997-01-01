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CARMINE APPICE о реюнионе BLUE MURDER Carmine Appice (BLUE MURDER, VANILLA FUDGE, KING KOBRA) в ходе недавнего интервью ответил на вопрос, считает ли он возможным реюнион BLUE MURDER:



«Я в этом сомневаюсь. Я и Tony в прошлом году играли с John'ом у него дома несколько раз и подумали, что всё пойдет куда-то дальше, но... Мне как-то Mike Portnoy, когда работал над концепцией THE WINERY DOGS, сказал: "Как тебе вообще удалось вытащить Sykes'a из дома?" На что я ответил ему: "Чувак, я бился десять лет, двенадцать, потом бросил". Потом опять вернулся и опять попробовал, и всё тщетно. Получилось только с "Riot" для альбома "Sinister", там спел Robin McAuley, и на басу сыграл Jorgen Carlson из GOV'T MULE, по звуку получилось чертовски круто!»























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