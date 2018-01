сегодня



Вокалист SAXON : «Новый альбом придётся по вкусу современному уху!» Вокалист SAXON Biff Byford недавно поговорил с Yesterdaze News и рассказал о новом альбоме:



«Мы старались сохранить тот тип гитарного звучания, который можно назвать очень винтажным. Потом мы смешали его с современным звуком. Andy Sneap, продюсер пластинки, умеет сохранять ретро-звучание гитар, но при этом добавляет в него новые технологии, и в результате всё звучит очень современно и приятно для слушателей».



О предстоящем туре по Северной Америке с JUDAS PRIEST:



«Мы давно не делали таких больших туров по Америке. Мы играли с PRIEST несколько шоу пару лет назад, но принимать участие в полноценном туре — это, на самом деле, совершенно иные ощущения. Это очень круто. Прошло достаточно времени с момента, когда мы выходили на большие сцены в США, так что мы с нетерпением ждём турне. Мы играем на больших площадках в Европе, так что мы готовы к подобному. Мы стараемся сделать всё по максимуму, но очевидно, что в первую очередь это тур PRIEST, а не SAXON, так что мы должны предупредить, что не сможем привезти всё и вся, но мы постараемся сделать концерты отличными, добавим в сет новых песен и разбавим их хитами из 1980-х. Должно получиться отлично».



О том, устал ли он выступать после выхода уже 22 альбомов:



«О нет, мы никогда не устаём. Фишка в том, что песни принадлежат аудитории. В 1980-е такие темы, как "Denim And Leather", "Power And The Glory", "Princess Of The Night", "Wheels Of Steel", были большими хитами, поэтому мы никогда не устаём их играть, ведь они до сих актуальны для зрителей. Каждый раз ты играешь для другой аудитории, и всё получается по-другому, чистая правда!»



О гостевом участии вокалиста AMON AMARTH:



«Он наш хороший друг. Нам нравится его команда. Мы встретились с ним тогда, когда они только поехали в турне. И нам нравится викинг-рок. Нам нравится, что все мы братья по оружию. Понятно, что они моложе нас, но они росли на SAXON в 80-е в Швеции, они большие поклонники команды, а мы фанаты их музыки. И когда я хотел в этой песне ("Predator") использовать низкий голос, я сразу подумал о Johan'e. Он был первым в списке и проделал прекрасную работу. Звучит просто здорово. Для нас это слегка радикально, но я не люблю быть предсказуемым. Мне нравится использовать подобные шансы, посмотрим, оценят ли наши усилия фанаты».



О положении металла в 2018 году:



«Мы все — MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST и все британские команды, да даже те, что были в 70-х, как [BLACK] SABBATH, — мы все вышли из рабочей среды. Всего этого антуража в Великобритании почти не осталось, и я знаю, что ничего этого нет и в США, таких местах, как Детройт, и больших заводских городах. Сейчас всё сложнее, потому что многие группы имеют звукозаписывающее оборудование, они могут всё свести, сделать запись; они могут всё сочинить и записать в гараже или спальне. Всё несколько поменялось. Я считаю, что многие из молодых не столь отчаянные. Когда начинали мы, были лишь кассеты и винил. Думаю, что вот это ощущение ушло. Думаю, что новое поветрие в том, что молодые сочиняют, потому что могут это сделать, им не нужны большие студии. И с какой-то стороны это, безусловно, лучше, но с другой — не так всё и хорошо».



О планах:



«Помимо платинового альбома в США... Мы бы хотели поехать в Китай. Мы уже много чего сделали, но вы и так знаете. Но мы продолжаем гастролировать и встречаться с поклонниками, появляются новые, особенно в Америке. Есть много людей в США, кто слышал "Denim And Leather", но не знает, кто это поёт, так что думаю, что в Америке много людей, для которых нужно выступать, для тех, для кого мы давно не играли».























