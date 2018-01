сегодня



Новая песня DOROTHY "Flawless", новая песня DOROTHY, доступна для прослушивания по этому адресу. Этот трек взят из альбома "28 Days In The Valley", релиз которого намечен на девятое марта:



01. Flawless

02. Who Do You Love

03. Pretty When You're High

04. Mountain

05. Freedom

06. White Butterfly

07. 28 Days In The Valley (Interlude)

08. On My Knees

09. Black Tar & Nicotine

10. Philadelphia

11. Ain't Our Time To Die

12. We Are Staars

13. We Need Love























