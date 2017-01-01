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Названа причина смерти Тома Петти

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По сообщению семьи Тома Петти, музыкант скончался от случайной передозировки смеси медикаментов. По результатам вскрытия речь идёт о смеси сразу нескольких препаратов, включая фентанил, оксикодон, ксанакс, ресторил и целексу. Коронер постановил, что «смерть стала результатом мультисистемной недостаточности органов, вызванной остановкой сердца из-за передозировки лекарствами».

Семья опубликовала сообщение на официальной странице в Facebook:

«В тот день, когда он умер, он сказал, что у него было сломано бедро и ощущения боли были настолько сильными, что и стали причиной передозировки».

Dana и Adria сообщили, что «чётко уверены в том, что это было, что и подтвердил коронер, чистой случайностью», и выразили надежду, что случай с Томом приведёт к повышению внимания к повальной зависимости населения от опиатов.

«Многие люди, закончившие передозировкой, начинали после повреждений и просто не понимали всю природу и смертельную опасность этих препаратов».



TOM PETTY




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