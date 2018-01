22 янв 2018



LACUNA COIL отметила юбилей Выступлением в Лондоне 19 января LACUNA COIL отметила двадцатилетие с момента выхода дебютного альбома:



01. A Current Obsession

02. 1.19

03. My Wings

04. End Of Time

05. Blood, Tears, Dust

06. Swamped

07. The Army Inside

08. Veins Of Glass

09. One Cold Day

10. The House Of Shame

11. When A Dead Man Walks

12. Tight Rope

13. Soul Into Hades

14. Hyperfast

15. I Like It

16. Heaven's A Lie

17. Senzafine

18. Closer

19. Comalies

20. Our Truth

21. Falling

22. Wide Awake



Encore:



23. I Forgive (But I Won't Forget Your Name)

24. Enjoy The Silence (DEPECHE MODE cover)

25. Nothing Stands In Our Way









































