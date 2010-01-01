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*Slayer*



22 янв 2018 : 		 SLAYER собрались на покой?

28 ноя 2017 : 		 Съёмка исполнения барабанных партий барабанщиком SLAYER

15 сен 2017 : 		 Концертное видео SLAYER

25 авг 2017 : 		 Гитарист SLAYER хотел бы записать альбом в 2018 году

20 авг 2017 : 		 Лидер BEHEMOTH присоединился на сцене к SLAYER

17 авг 2017 : 		 SLAYER исполнили каверы LED ZEPPELIN и ZZ TOP во время саундчека

16 авг 2017 : 		 Гитарист SLAYER: «JUDAS PRIEST — мои герои»

7 авг 2017 : 		 SLAYER сняли шоу для DVD

7 авг 2017 : 		 Видео с выступления SLAYER

31 июл 2017 : 		 Видео с выступления SLAYER

28 июл 2017 : 		 SLAYER в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

25 июл 2017 : 		 Вокалист SLAYER о Джеффе Ханнемане: «Я должен был больше ему помогать»

11 июл 2017 : 		 KERRY KING заявил, что SLAYER, возможно, выпустят новый альбом в 2018 году

27 июн 2017 : 		 Видео с выступления SLAYER

15 июн 2017 : 		 GARY HOLT готов писать для SLAYER

25 апр 2017 : 		 KERRY KING заверил поклонников, что SLAYER "на покой не собираются"

19 апр 2017 : 		 TOM ARAYA пока не уверен в том, что SLAYER будут и дальше выпускать альбомы

18 апр 2017 : 		 Вокалист SLAYER: «Америка превратилась в нацию нытиков»

25 фев 2017 : 		 RACHEL MADDOW извинилась перед SLAYER

31 янв 2017 : 		 Вышли носки SLAYER, MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN

30 янв 2017 : 		 Дочь вокалиста SLAYER защищает отца

30 янв 2017 : 		 Гитарист SLAYER о своем видении проблемы с фотографией группы и Трампа

26 янв 2017 : 		 SLAYER убрали фотографию с Трампом

23 янв 2017 : 		 Тур SLAYER вновь попал в заголовки новостей после речи Трампа

11 янв 2017 : 		 Первые страницы комикса от SLAYER

16 дек 2016 : 		 Гитарист SLAYER: «С каждым новым альбомом всё сложнее составлять сет-лист»

7 ноя 2016 : 		 Новый мерчендайз SLAYER

25 окт 2016 : 		 PAUL BOSTAPH:«Я бы соврал, если бы сказал, что не чувствовал давления, возвращаясь в SLAYER»

17 окт 2016 : 		 Гитарист SLAYER готов к идеям гитариста SLAYER

22 сен 2016 : 		 Гитарист SLAYER не котирует сотрудничество ANTHRAX с PUBLIC ENEMY

22 сен 2016 : 		 Гитарист SLAYER: «О конце не думаю»

20 сен 2016 : 		 Видео с выступления SLAYER

6 сен 2016 : 		 Новое видео SLAYER

2 сен 2016 : 		 Тизер нового клипа SLAYER

31 авг 2016 : 		 Гитарист SLAYER: «Мы создали такую запись, какую хотели от нас услышать»

18 авг 2016 : 		 SLAYER на укулеле

15 авг 2016 : 		 Гитарист SLAYER: «Шоу для меня не наркотик. Это работа, но она мне нравится»

4 авг 2016 : 		 Гитарист SLAYER: «У Tom'a туманные планы насчёт группы»

1 авг 2016 : 		 Гитарист SLAYER: «Мир далеко не рай»

29 июл 2016 : 		 Гитарист SLAYER: «Дональд Трамп самый большой лжец из всех, кого я видел!»

23 июл 2016 : 		 Видео с выступления SLAYER

19 июл 2016 : 		 Видео с выступления SLAYER

18 июл 2016 : 		 Комиксы от SLAYER выйдут в этом году

11 июл 2016 : 		 SLAYER получили золото

9 июл 2016 : 		 Фронтмен SLAYER считает, что из металла нельзя вырасти

8 июл 2016 : 		 Вокалист SLAYER играет на мандолине

2 июл 2016 : 		 Новый сингл SLAYER увидел свет

29 июн 2016 : 		 Вокалист SLAYER включился в дебаты по поводу наличия оружия у населения

23 июн 2016 : 		 Видео с выступления SLAYER

16 июн 2016 : 		 Велосипеды от SLAYER доступны для предзаказа

12 июн 2016 : 		 Барабанщик SLAYER считает, что последний альбом группы "удался"

31 май 2016 : 		 Видео с выступления SLAYER

29 май 2016 : 		 Бывший барабанщик SLAYER до сих пор вспоминает Джеффа Ханнемана

11 май 2016 : 		 Велосипеды от SLAYER выйдут в октябре

2 май 2016 : 		 Гитарист SLAYER и EXODUS объяснил почему металлисты поют про всякую жуть

30 апр 2016 : 		 Соло от бывшего барабанщика SLAYER

3 апр 2016 : 		 Гитарист SLAYER/EXODUS на рестлинге

29 мар 2016 : 		 Гитарист SLAYER: «Сыграть с METALLICA было важно»

24 мар 2016 : 		 Нынешний барабанщик SLAYER о бывшем барабанщике SLAYER

21 мар 2016 : 		 Гитарист SLAYER: "Нас любят за то, что мы играем одно и то же из года в год"

19 мар 2016 : 		 Гитарист SLAYER: "Cейчас мы хороши, как никогда!"

19 мар 2016 : 		 Фронтмен SLAYER считает, что JEFF HANNEMAN гордился бы их новым альбомом

16 мар 2016 : 		 Новое видео SLAYER

16 мар 2016 : 		 GARY HOLT готов сочинять новые песни для SLAYER

13 мар 2016 : 		 Барабанщик SLAYER о тщетности бытия

9 мар 2016 : 		 Гитарист SLAYER о PHILIP'e ANSELMO

4 мар 2016 : 		 Гитарист SLAYER о воинах клавиатуры и не только

3 мар 2016 : 		 Гитарист SLAYER: «IRON MAIDEN и METALLICA живут старыми заслугами»

14 фев 2016 : 		 Барабанщик SLAYER о будущем сет-листе

11 дек 2015 : 		 Гитарист SLAYER о событиях в Париже

7 дек 2015 : 		 KERRY KING: «Хэви-металл не отдаляет детей от родителей»

3 дек 2015 : 		 У гитариста SLAYER есть свитер группы

30 ноя 2015 : 		 Гитарист SLAYER: «Я удивлён, что террористам потребовалось столько времени, чтобы в их прицел попал рок-концерт»

26 ноя 2015 : 		 Видео с выступления SLAYER

11 ноя 2015 : 		 Классика SLAYER выйдет на виниле

29 окт 2015 : 		 KING DIAMOND и гитарист SLAYER о том, как оказались в мире тяжелого металла

26 окт 2015 : 		 SLAYER открыли европейский тур

21 окт 2015 : 		 Гитарист SLAYER показывает, как играть песни SLAYER

17 окт 2015 : 		 Пиво со вкусом SLAYER

2 окт 2015 : 		 Гитарист SLAYER готов к залу славы

2 окт 2015 : 		 Гитарист SLAYER о том, почему он бреет руки

30 сен 2015 : 		 Гитарист SLAYER о смене правил в NFL

28 сен 2015 : 		 Гитарист SLAYER о том, чего не хватает молодым группам

25 сен 2015 : 		 Вокалист SLAYER: «Наши фанаты просто безумны!»

25 сен 2015 : 		 Гитарист SLAYER: «Самым сложным для меня было сказать Джеффу, что он не готов вернуться»

25 сен 2015 : 		 Гитарист SLAYER о продюсере альбома

25 сен 2015 : 		 Гитарист SLAYER: «Не уверен, что есть смысл в новом альбоме METALLICA»

21 сен 2015 : 		 Успехи в чартах SLAYER

17 сен 2015 : 		 Фронтмен SLAYER защищает новый альбом группы

16 сен 2015 : 		 Рассказ о виниловой версии нового альбома SLAYER

15 сен 2015 : 		 Новое видео SLAYER — «настоящий сатанизм!»

11 сен 2015 : 		 Новое видео SLAYER

11 сен 2015 : 		 Гитарист SLAYER: «В интернете одни пуленепробиваемые гиганты»

9 сен 2015 : 		 Вокалист SLAYER о Dave'е Lombardo

8 сен 2015 : 		 Гитарист SLAYER: «Это лучшая работа Paul'a!»

6 сен 2015 : 		 Фронтмен SLAYER не исключает записи сольного альбома

5 сен 2015 : 		 Новая песня SLAYER

4 сен 2015 : 		 По книге сестры вокалиста SLAYER снимут фильм

3 сен 2015 : 		 Гитарист SLAYER: «Наш старый лейбл нас просто не хотел»

1 сен 2015 : 		 Кавер-версия SLAYER от STATE OF THE FART

31 авг 2015 : 		 Новая песня SLAYER

28 авг 2015 : 		 Дэнни Трехо в новом клипе SLAYER

21 авг 2015 : 		 DAVE LOMBARDO о ранних днях SLAYER

20 авг 2015 : 		 Барабанщик SLAYER: «Я учился у Dave'a»

18 авг 2015 : 		 Музыканты SLAYER о продюсере нового альбома

13 авг 2015 : 		 PAUL BOSTAPH: «Для меня большая честь, что Джефф хотел видеть меня в SLAYER»

11 авг 2015 : 		 Вокалист SLAYER: «На Mayhem мы собирали столько же, сколько и выступая сольно»

11 авг 2015 : 		 Вокалист SLAYER о фестивале Mayhem

7 авг 2015 : 		 GARY HOLT об участии в SLAYER

5 авг 2015 : 		 Классика SLAYER исполнена «ручной имитацией выпуска газов»

3 авг 2015 : 		 Гитарист SLAYER о названии альбома

3 авг 2015 : 		 Гитарист SLAYER: «Сооснователь Mayhem совершил бизнес-самоубийство»

3 авг 2015 : 		 Гитарист SLAYER о том, как усидеть на двух стульях

30 июл 2015 : 		 Гитарист SLAYER о Грэмми и плохой посещаемости фестиваля Mayhem

29 июл 2015 : 		 Барабанщик SLAYER всегда платит за музыку

28 июл 2015 : 		 Вокалист JUNGLE ROT критикует гитариста SLAYER

27 июл 2015 : 		 Гитарист SLAYER о фестивале Mayhem: «Нужны таланты, чтобы люди понимали, на что они тратят деньги»

24 июл 2015 : 		 Гитарист SLAYER: «Мои слова про GHOST вырваны из контекста»

23 июл 2015 : 		 Барабанщик SLAYER чувствовал пристутствие покойного коллеги в студии

23 июл 2015 : 		 Инструменты гитариста SLAYER выставлены на продажу

22 июл 2015 : 		 Гитарист SLAYER: «Тот, кто занимался фестивалем Mayhem, совершил огромную ошибку»

22 июл 2015 : 		 Гитарист SLAYER раскритиковал слова организатора MAYHEM FESTIVAL

22 июл 2015 : 		 Барабанщик SLAYER о том, как Интернет изменил музыкальную индустрию

22 июл 2015 : 		 Гитарист SLAYER о вырванных из контекста фразах

21 июл 2015 : 		 Гитарист SLAYER предостерегает о вреде алкоголя

21 июл 2015 : 		 Барабанщик SLAYER о флаге Конфедерации

17 июл 2015 : 		 Гитарист SLAYER: «Я всегда следил за Gary»

16 июл 2015 : 		 Гитарист SLAYER: «Я в том возрасте, когда чаще бываешь на похоронах, чем на свадьбах»

14 июл 2015 : 		 Видео с выступления SLAYER

11 июл 2015 : 		 Барабанщик SLAYER: "интернет-критики так брутальны в своих комментариях!"

9 июл 2015 : 		 Гитарист SLAYER: "Это последняя версия группы"

8 июл 2015 : 		 Гитарист SLAYER: где новые гитарные герои хэви-металла?

7 июл 2015 : 		 SLAYER исполнили новые песни

5 июл 2015 : 		 Гитарист SLAYER о GHOST: "Мне нравится их образ, но я просто ненавижу их музыку"

5 июл 2015 : 		 PAUL BOSTAPH о возвращении в SLAYER: "Почему кто-то считает, что я не должен был этого делать?"

3 июл 2015 : 		 Гитарист SLAYER о новом альбоме: "Некоторые из этих песен — уже классика"

1 июл 2015 : 		 KERRY KING: "Одним из последних решений Джеффа было вернуть Paul'a в группу"

30 июн 2015 : 		 Гитарист SLAYER хочет сделать предложение GARY HOLT'y

30 июн 2015 : 		 Видео с выступления SLAYER

29 июн 2015 : 		 SLAYER исполнили новые песни

26 июн 2015 : 		 Гитарист SLAYER: «Я бы хотел, чтобы Gary Holt больше сочинял»

19 июн 2015 : 		 Новая песня SLAYER

18 июн 2015 : 		 Видео полного выступления SLAYER

17 июн 2015 : 		 Гитарист SLAYER не ощущает духа Джеффа: «Он кормит червей»

16 июн 2015 : 		 Обложка нового альбома SLAYER

11 июн 2015 : 		 Содержимое лимитированного издания альбома SLAYER

2 июн 2015 : 		 Гитарист SLAYER: «Путешествие — это лучшее и худшее из всех вещей, когда ты в группе»

2 июн 2015 : 		 Специальное издание нового альбома SLAYER

29 май 2015 : 		 SLAYER ушли с лейбла Rick'a Rubin'a после «оскорбительного предложения»

22 май 2015 : 		 Дата выхода нового альбома SLAYER

5 май 2015 : 		 Гитарист SLAYER: «Двери для возвращения DAVE'а LOMBARDO закрыты»

29 апр 2015 : 		 Гитарист SLAYER: «Наш новый альбом — "Reign In Blood" PAUL'a BOSTAPH'а»

28 апр 2015 : 		 Видео с выступления SLAYER

24 апр 2015 : 		 Вокалист SLAYER: «Смерть Джеффа нас сблизила»

16 апр 2015 : 		 Новая песня SLAYER

15 апр 2015 : 		 Новый сингл SLAYER выйдет в апреле

13 апр 2015 : 		 SLAYER завершили запись, 6 песен готовы для нового альбома

8 апр 2015 : 		 Гитарист SLAYER: «Никакого Джеффа на альбоме не будет»

29 мар 2015 : 		 В новом альбоме SLAYER будет песня, записанная еще при жизни JEFF'а HANNEMAN'а

7 мар 2015 : 		 DAVE LOMBARDO: "Если вы когда-нибудь увидите меня на одной сцене со SLAYER..."

1 мар 2015 : 		 DAVE LOMBARDO скучает по покойному гитаристу SLAYER

18 фев 2015 : 		 Новая песня SLAYER выйдет на виниле в апреле

6 фев 2015 : 		 GARY HOLT советует поклонникам SLAYER запастись вторыми штанами

1 фев 2015 : 		 Фронтмена SLAYER обидели агрессивные поклонники

23 янв 2015 : 		 Белые тапки от SLAYER

17 янв 2015 : 		 GARY HOLT уверяет, что "Implode" - это только цветочки с нового альбома SLAYER

28 дек 2014 : 		 DAVE LOMBARDO не исключает своего возвращения в SLAYER

17 дек 2014 : 		 Уродливый свитер от SLAYER

13 дек 2014 : 		 DAVE LOMBARDO устал от вопросов про SLAYER

7 дек 2014 : 		 DAVE LOMBARDO считает, что благодаря ему RICK RUBIN сотрудничал со SLAYER

6 дек 2014 : 		 SLAYER спасли бездомного котёнка

4 дек 2014 : 		 TOM ARAYA в восторге от нового альбома SLAYER

29 ноя 2014 : 		 Видео с выступления SLAYER

20 ноя 2014 : 		 По словам гитариста SLAYER, «группа почти завершила работу над альбомом»

19 ноя 2014 : 		 GoPro видео от SLAYER

17 ноя 2014 : 		 Видео полного выступления SLAYER

5 ноя 2014 : 		 Рассказ о машине SLAYER

31 окт 2014 : 		 SLAYER фанату: «Не продавай свою машину»

30 окт 2014 : 		 SLAYER вдохновили на создание автомобиля

26 окт 2014 : 		 DAVE LOMBARDO об использовании бренда SLAYER

22 окт 2014 : 		 KERRY KING рассказал о новом альбоме SLAYER

21 окт 2014 : 		 DAVE LOMBARDO 'за**ался' отвечать на вопросы о разрыве со SLAYER

19 окт 2014 : 		 Дети исполняют SLAYER, METALLICA

4 окт 2014 : 		 SLAYER на банджо

22 сен 2014 : 		 DAVE LOMBARDO: «Новый альбом SLAYER не предложит ничего нового»

12 сен 2014 : 		 DAVE LOMBARDO: «Я работал над всеми песнями из нового альбома SLAYER»

11 сен 2014 : 		 SLAYER: видео из студии

9 сен 2014 : 		 Барабанщик SLAYER готовится к записи

2 сен 2014 : 		 SLAYER в студии

28 авг 2014 : 		 DAVE LOMBARDO: «Я не вернусь в SLAYER»

27 авг 2014 : 		 SLAYER вернулись в студию

25 авг 2014 : 		 DAVE LOMBARDO «не планирует» возвращаться в SLAYER

22 авг 2014 : 		 Бывший барабанщик SLAYER: «Нынешний состав потерял определённую магию»

18 авг 2014 : 		 Видео полного выступления SLAYER

13 авг 2014 : 		 Видео с выступления SLAYER

9 авг 2014 : 		 Гитарист SLAYER «гордится» новым материалом

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео c выступления SLAYER

23 июл 2014 : 		 Депутат Виталий Милонов заявил о недопустимости использования сатанинской символики на концерте SLAYER

16 июл 2014 : 		 SLAYER исполнили новую песню

8 июл 2014 : 		 Организаторы отменили выступление SLAYER в Нижнем Новгороде

5 июл 2014 : 		 Видео с выступления SLAYER

21 июн 2014 : 		 SLAYER исполнили новую песню

2 июн 2014 : 		 Видео с выступления SLAYER

27 май 2014 : 		 SLAYER на банджо

27 май 2014 : 		 Видео с выступления SLAYER

14 май 2014 : 		 SLAYER на укулеле

11 май 2014 : 		 SLAYER открыли новый тур

24 апр 2014 : 		 Новая песня SLAYER

25 фев 2014 : 		 Очки от SLAYER

17 фев 2014 : 		 Бывший барабанщик SLAYER «шокирован неявкой ARAYA'и» и «самолюбованием KING'a» на поминках Ханнемана

8 фев 2014 : 		 Дорожную развязку в Польше назовут в честь гитариста SLAYER

30 янв 2014 : 		 Музыканты SHADOWS FALL, MALEVOLENT CREATION, Ex-HATE ETERNAL воздали должное гитаристу SLAYER

5 янв 2014 : 		 Альбомы SLAYER на виниле

21 дек 2013 : 		 Рождественские свитера от SLAYER, MOTÖRHEAD и ANTHRAX

21 ноя 2013 : 		 KERRY KING: 'DAVE LOMBARDO сам испоганил себе жизнь'

19 ноя 2013 : 		 TOM ARAYA: «SLAYER будет жить вечно»

16 ноя 2013 : 		 Гитарист SLAYER о Джеффе и виниловых переизданиях

15 ноя 2013 : 		 TOM ARAYA: 'Новые концерты 'Большой Четвёрки' вряд ли состоятся из-за METALLICA'

10 ноя 2013 : 		 PAUL BOSTAPH: 'Вернувшись в SLAYER, я вернулся домой'

8 ноя 2013 : 		 KERRY KING о будущем SLAYER: 'Такой же бизнес, как и раньше, просто одним членом группы стало меньше'

6 ноя 2013 : 		 TOM ARAYA о смене барабанщика в SLAYER

6 ноя 2013 : 		 Альбомы SLAYER выйдут на виниле

3 ноя 2013 : 		 KERRY KING рассказал о новом альбоме SLAYER

29 окт 2013 : 		 TOM ARAYA о будущем SLAYER

27 окт 2013 : 		 SLAYER открыли североамериканский тур

20 окт 2013 : 		 GARY HOLT: 'Похоже на то, что я запишу соло для нового альбома SLAYER'

10 окт 2013 : 		 TOM ARAYA надеется, что в новый альбом SLAYER войдут последние сочинения JEFF'a HANNEMAN'a

9 окт 2013 : 		 Видео полного концерта SLAYER

27 сен 2013 : 		 SLAYER «определённо работают над новыми песнями»

23 сен 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления SLAYER

4 сен 2013 : 		 SLAYER планируют студийную работу

12 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления SLAYER

8 авг 2013 : 		 SLAYER выступили в шведском парке

6 авг 2013 : 		 SLAYER на RESURRECTION FEST

22 июл 2013 : 		 Ресторан в стиле SLAYER открылся в Японии

17 июл 2013 : 		 Видео с выступления SLAYER

12 июл 2013 : 		 Первое фото турового состава SLAYER

9 июл 2013 : 		 KERRY KING: 'Из трёх классических дисков SLAYER, 'South Of Heaven' - мой самый нелюбимый'

2 июл 2013 : 		 PHILIP ANSELMO и SLAYER исполнили PANTERA

29 июн 2013 : 		 KERRY KING: «JEFF HANNEMAN никогда не был моим лучшим другом»

27 июн 2013 : 		 По словам TOM'a ARAYA, перед смертью JEFF HANNEMAN сочинял новые песни для SLAYER

26 июн 2013 : 		 Видео с выступления SLAYER

25 июн 2013 : 		 Видео с выступления SLAYER

24 июн 2013 : 		 Участники SLAYER о покойном гитаристе и о будущем группы

20 июн 2013 : 		 Жена Джеффа Ханнемана рассказала о болезни покойного мужа

16 июн 2013 : 		 KERRY KING: 'SLAYER не умер'

15 июн 2013 : 		 Видео с выступления SLAYER

10 июн 2013 : 		 Президент Metal Blade о гитаристе SLAYER

7 июн 2013 : 		 Видео с выступления SLAYER

7 июн 2013 : 		 Вокалист AT THE GATES о гитаристе SLAYER

6 июн 2013 : 		 SLAYER впервые выступили в "обновленном" составе

5 июн 2013 : 		 GARY HOLT о гитаристе SLAYER

5 июн 2013 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE о гитаристе SLAYER

5 июн 2013 : 		 Лидер BEHEMOTH о гитаристе SLAYER

31 май 2013 : 		 DAVE LOMBARDO узнал из Интернета о том, что не поедет в европейский тур со SLAYER

31 май 2013 : 		 SLAYER нашли барабанщика

30 май 2013 : 		 Гитарист FORBIDDEN о гитаристе SLAYER

29 май 2013 : 		 Вокалист SODOM о гитаристе SLAYER

28 май 2013 : 		 Видео с памятного мероприятия в честь гитариста SLAYER

24 май 2013 : 		 Видео с памятного мероприятия в честь гитариста SLAYER

23 май 2013 : 		 SLAYER — поклонникам: «Игнорируйте WESTBORO BAPTIST CHURCH»

19 май 2013 : 		 Фронтмен METALLICA о гитаристе SLAYER

18 май 2013 : 		 Интервью с гитаристом SLAYER 2009 года

17 май 2013 : 		 WESTBORO BAPTIST CHURCH будет пикетировать мероприятие в честь гитариста SLAYER

16 май 2013 : 		 Мероприятие в честь гитариста SLAYER пройдет в Лос-Анджелесе

15 май 2013 : 		 Бывший гитарист IN FLAMES о гитаристе SLAYER

12 май 2013 : 		 SLASH о Джеффе Ханнемане

10 май 2013 : 		 Официальная причина смерти гитариста SLAYER

10 май 2013 : 		 Гитарист MEGADETH о Джеффе Ханнемане

10 май 2013 : 		 Гитарист ANTHRAX о Джеффе Ханнемане

10 май 2013 : 		 LOMBARDO о Джеффе Ханнемане

10 май 2013 : 		 KING и ARAYA из SLAYER предлагают "пошуметь" в честь Джеффа

9 май 2013 : 		 За день до смерти гитариста SLAYER DAVE LOMBARDO рассуждал о подобной возможности в интервью

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6 май 2013 : 		 Вокалист AMORPHIS шокирован смертью гитариста SLAYER

6 май 2013 : 		 Баптисткая церковь планирует исполнить пародийную версию "Crazy Train" на похоронах гитариста SLAYER

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4 май 2013 : 		 Гитарист SLAYER воздал должное Джеффу Ханнеману

4 май 2013 : 		 Вокалист MACHINE HEAD о Джеффе Ханнемане

4 май 2013 : 		 PHILIP ANSELMO, LEMMY, ROB ZOMBIE, COREY TAYLOR о Джеффе Ханнемане

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3 май 2013 : 		 Лидер MEGADETH о смерти Джеффа Ханнемана

3 май 2013 : 		 Барабанщик TOURNIQUET о смерти Джеффа Ханнемана

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7 мар 2013 : 		 SLAYER вместе с JON'ом DETTE, GARY HOLT'ом

5 мар 2013 : 		 Барабанщик SLAYER благодарит за поддержку

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27 фев 2013 : 		 JON DETTE: «Вновь быть частью истории SLAYER просто прекрасно!»

25 фев 2013 : 		 SLAYER вместе с JON'ом DETTE, GARY HOLT'ом: Видео полного концерта

24 фев 2013 : 		 SLAYER вместе с JON'ом DETTE, GARY HOLT'ом

24 фев 2013 : 		 Вокалист SLAYER "очень рад" вновь выступать с JON'ом DETTE

24 фев 2013 : 		 Новый сессионный барабанщик SLAYER: BENANTE и LOMBARDO оказали на меня самое большое влияние

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21 фев 2013 : 		 Музыканты о ситуации в SLAYER

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21 фев 2013 : 		 SLAYER хотят уволить DAVE'a LOMBARDO?

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26 июн 2012 : 		 Барабанщик SLAYER: «Как я сломал свою ногу»

16 июн 2012 : 		 Видео с выступления SLAYER

14 июн 2012 : 		 Гитарист SLAYER сказал, что две новые песни полностью записаны

6 июн 2012 : 		 Видео с выступления SLAYER

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31 май 2012 : 		 SLAYER завершают работу над двумя песнями

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2 май 2012 : 		 Jeff Hanneman не поедет в европейский тур SLAYER

1 май 2012 : 		 Барабанщик SLAYER показал новую установку

23 апр 2012 : 		 Гитарист SLAYER о новом альбоме

20 апр 2012 : 		 Барабанщик SLAYER сообщил, что группа выпустит ЕР до 'Rockstar Energy Drink Mayhem Festival'

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2 апр 2012 : 		 Гитарист SLAYER: "Вчера мир потерял отличного человека"

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29 мар 2012 : 		 Барабанщик SLAYER: «Для следующего альбома уже написаны девять песен»

21 фев 2012 : 		 Кольцо от SLAYER

17 фев 2012 : 		 Фронтмен SLAYER: «METALLICA перестаралась в попытке стать чересчур крутыми»

15 фев 2012 : 		 У SLAYER готово семь песен

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15 дек 2011 : 		 Гитарист SLAYER Jeff Hanneman: «Я был на волосок от смерти»

20 ноя 2011 : 		 SLAYER работают над новым материалом

9 ноя 2011 : 		 SLAYER целиком сыграют "Reign In Blood"

27 авг 2011 : 		 Презервативы от SLAYER

27 июл 2011 : 		 Фронтмэн SLAYER: «За тридцать лет у нас сложилась преданная аудитория»

13 июл 2011 : 		 Видео всего выступления SLAYER

6 июл 2011 : 		 DAVE LOMBARDO о неучастии в джеме 'Big 4'

6 июл 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления SLAYER

4 июл 2011 : 		 KERRY KING о неучастии в джеме 'Big 4'

5 июн 2011 : 		 Фронтмен SLAYER получил ключи от города

2 июн 2011 : 		 Фронтмен SLAYER получил ключи от города

1 июн 2011 : 		 SLAYER не будут записываться без Jeff'a Hanneman'a

24 май 2011 : 		 JEFF HANNEMAN пропустит новый тур SLAYER?

23 апр 2011 : 		 KERRY KING о возвращении JEFF'a HANNEMAN'a

22 апр 2011 : 		 Гитарист KERRY KING (SLAYER): «Мы до сих пор создаём хорошую и уместную музыку»

22 апр 2011 : 		 Гитарист EXODUS выступит со SLAYER на шоу "Большой четверки"

8 апр 2011 : 		 SLAYER отыграли первое шоу с гитаристом CANNIBAL CORPSE: Видео

30 мар 2011 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE заменит гитариста EXODUS в SLAYER

18 мар 2011 : 		 KERRY KING из SLAYER: Играть с оркестром ― все равно что мастурбировать

15 мар 2011 : 		 У гитариста SLAYER появился официальный китайский болванчик

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5 мар 2011 : 		 SLAYER вернулись на сцену

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1 мар 2011 : 		 Жена фронтмена SLAYER заявила, что он «страдает от головокружения»

27 фев 2011 : 		 Фронтмен SLAYER попал в больницу

17 фев 2011 : 		 GARY HOLT о своем участии в концертах SLAYER

16 фев 2011 : 		 SLAYER нашли гитариста на замену

15 фев 2011 : 		 Гитарист SLAYER перенес операцию на руке

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7 июн 2010 : 		 Концерт SLAYER в Лондоне был приостановлен в связи с ранением фэна

24 май 2010 : 		 Гитарист SLAYER о DIO

14 апр 2010 : 		 Новое видео SLAYER

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10 янв 2010 : 		 SLAYER отменяет запланированные концерты из-за проблем с позвоночником у Tom'a Araya

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20 окт 2009 : 		 Dave Lombardo работает над сольным альбомом

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15 сен 2009 : 		 Обложка нового альбома SLAYER

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3 сен 2009 : 		 Новый альбом SLAYER выйдет в ноябре

31 авг 2009 : 		 Японское издание нового диска SLAYER выйдет с DVD

26 авг 2009 : 		 Трек-лист нового альбома SLAYER

16 авг 2009 : 		 Dave Lombardo: новый альбом выйдет в октябре

4 авг 2009 : 		 DAVE LOMBARDO: «Даже в 43 я всё ещё в форме, как хорошо смазанный механизм»

30 июл 2009 : 		 Гитарист SLAYER: «Я просто поражён глупостью выступлений KILLSWITCH ENGAGE»

28 июл 2009 : 		 Новый сингл SLAYER в сети

28 июл 2009 : 		 DAVE LOMBARDO: «Могу представить себя, играющего спид-металл, в 75 лет»

30 июн 2009 : 		 Названия новых песен SLAYER

5 июн 2009 : 		 Объявлено название нового альбома SLAYER

10 май 2009 : 		 SLAYER заканчивают запись альбома

21 апр 2009 : 		 В студии со SLAYER

23 мар 2009 : 		 Фронтмен SLAYER о новом альбоме

26 май 2008 : 		 Последний отрывок из биографии SLAYER в сети

17 май 2008 : 		 Московский концерт SLAYER перенесен на ноябрь (дополнение)

12 май 2008 : 		 Концерт SLAYER перенесен на ноябрь

13 мар 2008 : 		 SLAYER снова едут в Россию!

15 фев 2008 : 		 Фронтмен SLAYER по поводу награждения Grammy: "Похоже, мы теперь часть бизнеса"

16 авг 2007 : 		 Гитарист SLAYER сообщил о начале работы над новым альбомом

24 июл 2007 : 		 Переиздание бэк-каталога SLAYER

12 июл 2007 : 		 Подробности о переиздании альбома SLAYER 'Christ Illusion'

10 июн 2007 : 		 Выходит первая биография SLAYER

24 фев 2007 : 		 SLAYER получили награду в категории 'Best Metal Performance'

25 окт 2006 : 		 Сингл SLAYER "Eyes Of The Insane" выйдет в ноябре

14 авг 2006 : 		 Начинает вещание новая радиостанция AOL RADIO "All SLAYER"

5 авг 2006 : 		 SLAYER снимут видео "Eyes Of The Insane"

15 июн 2006 : 		 Окончательный вариант обложки нового альбома SLAYER в сети

10 июн 2006 : 		 Все детали о новом альбоме SLAYER

4 июн 2006 : 		 Подробности о новом альбоме SLAYER

1 июн 2006 : 		 Опубликован фрагмент трека с нового альбома SLAYER

27 май 2006 : 		 SLAYER: Kerry King о новом альбоме группы

17 апр 2006 : 		 SLAYER завершают работу над новым альбомом

9 мар 2006 : 		 SLAYER: подробности о новом альбоме и концертах

6 дек 2005 : 		 SLAYER готовят новый альбом

12 июл 2005 : 		 Гитарист SLAYER проведет мастер-класс

4 окт 2002 : 		 Гитарист SLAYER о CHIMAIRA

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|||| 22 янв 2018

SLAYER собрались на покой?

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SLAYER опубликовали официальное видео, намекающее на финальный тур команды.





SLAYER To 'Make Its Exit' After One 'Final' World Tour






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КомментарииСкрыть/показать 27 )

UX2
22 янв 2018, 19:02		О! Слава Богу! Хотя... Вон там многие делали прощальный тур и потом ещё десяток альбомов "последних" выпускали. Видать денежка у лысого закончилась. Надо поболее срубить.

Aiming High
22 янв 2018, 19:27		Ну,а чем они хуже скорпов...А вообще как Slayer им действительно пора на покой.Свое веское слово они давно уже сказали.

HELLECTOR
22 янв 2018, 19:28		Чем Скорпы лучше них?

Aiming High
22 янв 2018, 19:29		Само собой-ничем!

R0ck_N_R0lla
22 янв 2018, 19:35		-Милорд, запасы нулей на исходе
-вперед, в прощальный тур!

Voin of Valhalla
22 янв 2018, 20:04		Аминхаю давно пора на покой. он тоже давно вообще все сказал. А вообще - мне кажется наебывают джаст фор ажиотаж и продажи билетов.

Red One
22 янв 2018, 20:14		Приятно почитать коменты от мудрых завсегдатаев дарксайда. Вот к примеру, UX2. У него, видать, денежка никогда не заканчивается. Поскольку еще никогда не начиналась. Мамка кормит, мамка поит, мамка одежду стирает.

Blackout 74
22 янв 2018, 20:36		Ну что ж, может и правильный ход, время пришло. Что тут Скорпов затронули, скажу так, чем музон тяжелей, тем раньше на покой это ж очевидно.

klim
22 янв 2018, 20:40		Ну я в первую очередь вижу здесь позитивную новость: наконец-то отпустят Холта в Exodus

gravitgroove
22 янв 2018, 20:45		ок, но чем будет Кинг заниматься, гробы делать или создаст BDSM версию Дисней лэнда? Вообще, если они решились на такое, то эта инициатива исходит точно не от Кинга, а скорее от Араи, достаточно вспомнить, что с Кингом никто из членов коллектива не был по-настоящему в дружеской близости, а после смерти Ханнемана, который был полимером в группе, это стало непрекрыто очевидно.

гладиатор
22 янв 2018, 20:46		Будет грустно если Слеера уйдут. Тем более теперь в относительно обновленном составе. Все же только один альбом записали пока в таком виде. Но, возможно, они просто решили больше не гастролировать, а только будут записывать изредка альбомы, да выступать, порой, на каких-нибудь фестах и значимых событиях.

Reflection
22 янв 2018, 20:48		Кстати, да. После смерти Ханнемана Арайя сразу хотел закрывать группу, но Кинг его убедил продолжать. Может в Керри что-то поменялось за последнее время.

Aiming High
22 янв 2018, 20:50		Я думаю,что как миннимум еще один альбом они выпустят.

гладиатор
22 янв 2018, 20:58		Да, скорее всего, а может даже и два. Потом, сороколетие группы не за горами, просто, видимо, завяжут с активными турне.

gravitgroove
22 янв 2018, 20:59		Reflection, ага, например - заявление Тома, что он сваливает. Давай представим, что еще остается Кингу? Он - один из основателей, гитарист (не будем обсуждать его талант по части инструмента) и автор некоторых текстов и композиций, а Том - фронтмэн... ни раза несменяемый за 35 лет существования. Думаю, тут все ясно.

Aiming High
22 янв 2018, 21:08		Ну как гитарист Кинг виртуоз(а не задрот,как большинство),и автор как миннимум половины(а может и больше) музыкального каталога группы.Тут фишка в том,что материал будет достаточно однообразен,а привлеки Керри сторонних композиторов-начнутся крики,что это не Slayer.Cамый лучший вариант собрать новую группу,и делать,что хотеть.

gravitgroove
22 янв 2018, 21:23		Простите великодушно, но никакой он не виртуоз. По мне так Ханнеман получше пилил соло. Если Кинг виртуоз, то и Андреас Киссер из Сепультура - тоже. Виртуозами называют тех гитаристов, которые могут сыграть практически любой материал, либо тех, кто имеет свой уникальный техничный стиль игры, как Фредрик Тордендаль и Девин Таунсенд, даже горячо уважаемый вами гитарист Ассепт, а Кинг просто хороший гитарист экстремальной музыки. Он вряд ли сыграет так же быстро и чисто сложные партитуры, как Джэфф Уотерс из Аннигилятор, но вы ведь не станете всех мною перечисленных задротами обзывать?

vatzzons
22 янв 2018, 21:41		У Тома борода ну как у Карла Маркса, может он его кумир? )))

and3223r
22 янв 2018, 21:54		Том кумир Маркса? Что ж, вполне... Видел их вместе. Как сойдутся, сразу трясут бородами.
Альбом бы надо перед покоем. Да хоть EP.

vs918
22 янв 2018, 21:59		ок, но чем будет Кинг заниматься***____он Кипер будет опять Змеюшек растить))

Kliops144
22 янв 2018, 22:03		Ну вы и развели уже тут. Видео скорее намекает на длительный перерыв, чем на завершение деятельности. Тем более, Холт там вроде собирался записывать новый Exodus.

OlegZ
22 янв 2018, 22:04		Хреновая новость(((( Лучше пусть Металлика с Мегадэтом на покой идут.

kircore
22 янв 2018, 23:49		Наконец-то. Миллионы долларов говнослушателей спасены.

ArtanisKhalai
23 янв 2018, 00:06
kircore,тебе мешали жить эти суровые металисты,бедный:(

WarSong
23 янв 2018, 00:26		Лайк однозначно)

KILL GRAVE
23 янв 2018, 00:38		На кой?

Dark_Bustard
23 янв 2018, 01:04		Жаль только одно, что именно они из big-4 сдулись первыми.


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