SODOM — квартет! Лидер SODOM Thomas "Angelripper" Such объявил имена новых участников: гитарист Frank "Blackfire" Gosdzik (also formerly of KREATOR, ASSASSIN) вернулся в команду, Stefan "Husky" Hüskens (ASPHYX, DESASTER) стал новым барабанщиком, а вторым гитаристом взяли Yorck'a Segatz'a (BEYONDITION).



«Два гитариста помогут нам в большей вариативности на концертах, так что теперь у нас будет возможность играть то, что мы не могли реализовать в формате трио»



Коллектив уже начал собирать сет-лист для будущих выступлений, разбавляя признанную классику редкими или вовсе никогда не звучавшими со сцены номерами.



Лидер группы также обещает и что-то новое: «Мы начнем написание нового материала как можно скорее и хотим выпустить сингл с двумя новыми темами и бонус-треком для всех поклонников, чтобы они могли понять, что их ждет на новом альбоме. Направление для нового материала уже задано: готовы жарить по-полной! SODOM хотят вспомнить славные деньки трэша 80-х, на котором мы росли и которые всегда будем чтить».



Ожидается, что новый сингл будет выпущен летом, а полноформатный альбом появится весной 2019 года.



Бывшие участники группы, Bernd "Bernemann" Kost и Markus "Makka" Freiwald ранее сообщили, что были уволены из группы сообщением в WhatsApp до того, как Tom услышал тот материал, что двое приготовили для нового альбома SODOM.























