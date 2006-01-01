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*Sodom*



22 янв 2018 : 		 SODOM — квартет!

7 янв 2018 : 		 SODOM расстались с гитаристом и ударником

1 янв 2018 : 		 SODOM отыграли юбилейный концерт

7 дек 2017 : 		 Бывшие гитаристы SODOM вновь выйдут на сцену

14 фев 2017 : 		 Видео с выступления SODOM

6 янв 2017 : 		 Переиздание SODOM выйдет зимой

5 окт 2016 : 		 Винил SODOM выйдет осенью

12 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SODOM

9 июн 2016 : 		 Новый альбом SODOM выйдет в августе

16 май 2016 : 		 Видео полного выступления SODOM

17 фев 2016 : 		 Юбилейный винил от SODOM

15 дек 2015 : 		 Бывший гитарист KREATOR и SODOM выпустил сольный альбом

13 июл 2015 : 		 У SODOM есть «7—8 новых песен»

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SODOM

28 ноя 2014 : 		 Найди ошибку на новом релизе SODOM

3 ноя 2014 : 		 Специальное предложение на концерт SODOM в Новосибирске

3 ноя 2014 : 		 Концерт SODOM в Красноярске отменили

22 окт 2014 : 		 Новый миньон SODOM выйдет в ноябре

19 июн 2014 : 		 Видео с выступления SODOM

18 апр 2013 : 		 Новое видео SODOM

11 апр 2013 : 		 Новая песня SODOM

28 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома SODOM

26 фев 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SODOM

8 фев 2013 : 		 Детали нового альбома SODOM

22 янв 2013 : 		 Название нового альбом SODOM

18 дек 2012 : 		 SODOM приступили к сведению альбома

17 дек 2012 : 		 Новый альбом SODOM выйдет в апреле

10 дек 2012 : 		 Видео с выступления SODOM

28 ноя 2012 : 		 Видео с выступления SODOM

30 окт 2012 : 		 SODOM начали запись альбома

27 апр 2012 : 		 Детали юбилейного бокс-сета SODOM

1 фев 2012 : 		 SODOM начнут запись в мае

22 июн 2011 : 		 Видео полного концерта SODOM

1 апр 2011 : 		 Гитарист SODOM попал в больницу

30 янв 2011 : 		 Умер бывший гитарист SODOM

11 янв 2011 : 		 Фронтмэн SODOM сказал, что десять лет работы на угольной шахте были “Хорошими временами”.

2 янв 2011 : 		 Tom Angelripper работает над новым альбомом ONKEL TOM

9 дек 2010 : 		 Новый барабанщик SODOM

30 ноя 2010 : 		 SODOM расстались с барабанщиком

3 ноя 2010 : 		 Детали винилового издания SODOM

2 ноя 2010 : 		 Новое издание METAL HAMMER с эксклюзивным CD SODOM

23 окт 2010 : 		 Детали дигипак-издания SODOM

17 окт 2010 : 		 Новая песня SODOM

28 сен 2010 : 		 Трек-лист нового альбома SODOM

27 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома SODOM

27 авг 2010 : 		 SODOM завершили запись альбома

7 авг 2010 : 		 Лидер SODOM о новом продюсере

2 авг 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома SODOM

13 июл 2010 : 		 Превью нового DVD SODOM

17 июн 2010 : 		 Детали нового DVD SODOM

25 май 2010 : 		 Подробности о новом DVD SODOM

3 май 2010 : 		 SODOM готовы к студийной работе

27 апр 2010 : 		 SODOM заканчивают работу над DVD

3 фев 2010 : 		 Выход переиздания SODOM откладывается

22 сен 2008 : 		 Заявление фронтмена SODOM по поводу ухода из жизни WITCHHUNTER'а

17 июн 2008 : 		 Концертный альбом SODOM "One Night In Bangkok" выйдет на виниле

18 июл 2007 : 		 SODOM: опубликован трек-лист нового альбома

26 июн 2007 : 		 Альбом SODOM 'M-16' выйдет на камуфляжном виниле

22 июн 2007 : 		 SODOM перезаписывают 'In The Sign Of Evil'

12 апр 2007 : 		 SODOM запишут австралийское шоу для DVD

13 июл 2006 : 		 Tom Angelripper о планах SODOM

2 мар 2006 : 		 Выложена обложка нового альбома SODOM

11 фев 2006 : 		 Подробности нового альбома SODOM

22 янв 2006 : 		 SODOM выпустят одноименный альбом

6 авг 2005 : 		 SODOM: DVD "Lords Of Depravity – Part I" готов к выходу

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|||| 22 янв 2018

SODOM — квартет!

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Лидер SODOM Thomas "Angelripper" Such объявил имена новых участников: гитарист Frank "Blackfire" Gosdzik (also formerly of KREATOR, ASSASSIN) вернулся в команду, Stefan "Husky" Hüskens (ASPHYX, DESASTER) стал новым барабанщиком, а вторым гитаристом взяли Yorck'a Segatz'a (BEYONDITION).

«Два гитариста помогут нам в большей вариативности на концертах, так что теперь у нас будет возможность играть то, что мы не могли реализовать в формате трио»

Коллектив уже начал собирать сет-лист для будущих выступлений, разбавляя признанную классику редкими или вовсе никогда не звучавшими со сцены номерами.

Лидер группы также обещает и что-то новое: «Мы начнем написание нового материала как можно скорее и хотим выпустить сингл с двумя новыми темами и бонус-треком для всех поклонников, чтобы они могли понять, что их ждет на новом альбоме. Направление для нового материала уже задано: готовы жарить по-полной! SODOM хотят вспомнить славные деньки трэша 80-х, на котором мы росли и которые всегда будем чтить».

Ожидается, что новый сингл будет выпущен летом, а полноформатный альбом появится весной 2019 года.

Бывшие участники группы, Bernd "Bernemann" Kost и Markus "Makka" Freiwald ранее сообщили, что были уволены из группы сообщением в WhatsApp до того, как Tom услышал тот материал, что двое приготовили для нового альбома SODOM.





SODOM Announces New Lineup, Expands To Four-Piece






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КомментарииСкрыть/показать 9 )

KILL GRAVE
22 янв 2018, 18:39		Щас они заиграют, эх щас они запоют!

Evil Dmitry
22 янв 2018, 19:04		Наконец ДВА гитариста!!

Aiming High
22 янв 2018, 19:26		Даже не знаю радоваться или плакать...Конечно круто,что Том вернул Фрэнка,но однозначно херню спорол в свое время с Шотковским,а теперь и Бернеманном.Вот где был-бы убойнейший состав.А так-будем смотреть(слушать).

YNWA
22 янв 2018, 19:40		Непонятно, в каком сейчас состоянии Blackfire. Сольники у него довольно скучные.

Voin of Valhalla
22 янв 2018, 20:04		Производная от 3 равна производной от 4 равна 0. нихуя не поменяется короче.

Blackout 74
22 янв 2018, 20:43		Состав боевой, теперь ждём продукт от мастеров ветеранов.

OlegZ
22 янв 2018, 22:01		Я ж говорил Фрэнка вернет!

LU777
22 янв 2018, 23:55		Ну пиво пить то они умеют!!!
А на счёт игры?.....непонятно,если как старые участники-то Ну Н..!!!

and3223r
23 янв 2018, 00:47		Что ж... Скорее это хорошо. Посмотрим.


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