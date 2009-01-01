сегодня



MEGADETH отметят юбилей MEGADETH отметят 35 лет карьеры выпуском специальных релизов, эксклюзивного мерчендайза, а также уникальными концертами. Dave также отметит эту знаменательную дату и в своём радиошоу.



«Когда я создавал MEGADETH, я даже не представлял себе, что она проживёт 35 лет и мы достигнем таких цифр. Спасибо всем тем, кого я встретил за свою жизнь, с кем работал и играл на протяжении 35 лет».



Началом этих торжеств стал релиз видео "Lying In State" на официальном сайте специально для членов Megadeth Cyber Army. Начиная с сегодняшнего дня и заканчивая 31 января, членство в Premium Cyber Army доступно со скидкой.























+5 -1









просмотров: 936

