сегодня



STRYPER завершили запись Лидер STRYPER Michael Sweet опубликовал следующее сообщение:



«Новый альбом STRYPER — лучший на текущий момент. На дворе был 1987 год (когда рок и металл правили бал в чартах), и мы могли ждать своё имя среди тех, кому могли бы дать Грэмми. Но на дворе уже 2018 -й, и мы просто рады тому, что наши поклонники нас по-прежнему любят. Нас благословили. С нетерпением жду, когда вы все услышите нашу новую работу.



Скажу три вещи, которые нужно о ней знать:



Первое: Песни! Они от ножа и тяжелы, запоминаются и цепляют. И да, тут есть баллада (роковая гитарно-ориентированная).



Второе: Ясность! Мы старались сделать наш самый динамичный и определённый альбом. Мы не погружались в "войну громкости" на этапе сведения и мастеринга. Поэтому он и сохранил атмосферу и действительно "дышит".



Третье: STRYPER вернули свой кач!»









+3 -0









просмотров: 217

