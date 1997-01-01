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*No Hot Ashes*



24 янв 2018 : 		 Новый альбом NO HOT ASHES выйдет весной

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Новый альбом NO HOT ASHES выйдет весной

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Североирландская группа NO HOT ASHES выпустит долгожданный одноимённый дебютный альбом 23 марта. Команда была создана в 1983 году, и в начале 1988-го подписала контракт с лейблом GWR Records, присоединившись к Motorhead, Girlschool и Hawkwind. Коллектив переехал в Лондон, чтобы быть ближе к лейблу, и планировал в конце года выпустить альбом, однако серия переносов привела к тому, что в конце 1990-го коллектив распался. В 2003-м коллектив вернулся к активной деятельности и отыграл ряд выступлений с Aerosmith, Foreigner, UFO и Scorpions, а также поехал в британский тур с FM и Romeo’s Daughter. Кроме того, группа выступила на таких фестивалях, как Hard Rock Hell AOR, Download, London Calling, Ramblin’ Man, Steelhouse, Rockingham и Frontiers Rock Festival.

Сейчас команда готовится к новому турне в поддержку долгожданного дебютного диска, стартующего весной. Увы, но не все музыканты дожили до релиза — в январе прошлого года от рака умер Пол Бойд, который записывал партии баса и вокала, и релиз диска посвящён его памяти.

Трек-лист:

"Come Alive"
"Good To Look Back"
"Satisfied"
"Boulders"
"I’m Back"
"Glow"
"Over Again"
"Jonny Redhead"
"Souls"
"Running Red Lights"

NO HOT ASHES To Release Self-Title Debut Album In March



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