Новый альбом NO HOT ASHES выйдет весной Североирландская группа NO HOT ASHES выпустит долгожданный одноимённый дебютный альбом 23 марта. Команда была создана в 1983 году, и в начале 1988-го подписала контракт с лейблом GWR Records, присоединившись к Motorhead, Girlschool и Hawkwind. Коллектив переехал в Лондон, чтобы быть ближе к лейблу, и планировал в конце года выпустить альбом, однако серия переносов привела к тому, что в конце 1990-го коллектив распался. В 2003-м коллектив вернулся к активной деятельности и отыграл ряд выступлений с Aerosmith, Foreigner, UFO и Scorpions, а также поехал в британский тур с FM и Romeo’s Daughter. Кроме того, группа выступила на таких фестивалях, как Hard Rock Hell AOR, Download, London Calling, Ramblin’ Man, Steelhouse, Rockingham и Frontiers Rock Festival.



Сейчас команда готовится к новому турне в поддержку долгожданного дебютного диска, стартующего весной. Увы, но не все музыканты дожили до релиза — в январе прошлого года от рака умер Пол Бойд, который записывал партии баса и вокала, и релиз диска посвящён его памяти.



Трек-лист:



"Come Alive"

"Good To Look Back"

"Satisfied"

"Boulders"

"I’m Back"

"Glow"

"Over Again"

"Jonny Redhead"

"Souls"

"Running Red Lights"









