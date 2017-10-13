Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умерла вокалистка THE CRANBERRIES [54]
*Итоги 2017 года [53]
*Лидер MEGADETH: «Я хотел уничтожить METALLICA» [40]
*Новая песня MACHINE HEAD [38]
*Новое видео MACHINE HEAD [36]
*
[= ||| все новости группы



*Bigfoot*



23 янв 2018 : 		 Новое видео BIGFOOT

9 окт 2017 : 		 Видео с текстом от BIGFOOT

15 июл 2017 : 		 Новое видео BIGFOOT

10 июн 2016 : 		 BIGFOOT подписались на Frontiers

| - |
|||| 23 янв 2018

Новое видео BIGFOOT

*
zoom
*
* *
"Freak Show", новое видео группы BIGFOOT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bigfoot", выходящего 13/10/17:

“Karma”
“The Fear”
“Tell Me A Lie”
“Forever Alone”
“Eat Your Words”
“Prisoner Of War”
“Freak Show”
“I Dare You”
“The Devil In Me”
“Uninvited”
“Yours”

BIGFOOT Debut "Freak Show" Music Video







Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 116

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Pain Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом