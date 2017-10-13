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23 янв 2018
Новое видео BIGFOOT
"Freak Show", новое видео группы BIGFOOT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bigfoot", выходящего 13/10/17:
“Karma”
“The Fear”
“Tell Me A Lie”
“Forever Alone”
“Eat Your Words”
“Prisoner Of War”
“Freak Show”
“I Dare You”
“The Devil In Me”
“Uninvited”
“Yours”
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