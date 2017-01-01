|
|
|
все новости группы
|
23 янв 2018
Видео с текстом от LETTERS FROM THE COLONY
LETTERS FROM THE COLONY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Terminus", взятую из выходящего 16 февраля альбома "Vignette ", сведением которого занимался Jens Bogren (Dimmu Borgir, Opeth, Paradise Lost):
"Galax"
"Erasing Contrast"
"The Final Warning"
"This Creature Will Haunt Us Forever"
"Cataclysm"
"Terminus"
"Glass Palaces"
"Sunwise"
"Vignette"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).