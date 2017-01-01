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*Letters from the Colony*



23 янв 2018 : 		 Видео с текстом от LETTERS FROM THE COLONY

11 янв 2018 : 		 Трейлер нового альбома LETTERS FROM THE COLONY

22 дек 2017 : 		 Трейлер нового альбома LETTERS FROM THE COLONY

22 сен 2017 : 		 LETTERS FROM THE COLONY на NUCLEAR BLAST

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|||| 23 янв 2018

Видео с текстом от LETTERS FROM THE COLONY

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LETTERS FROM THE COLONY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Terminus", взятую из выходящего 16 февраля альбома "Vignette ", сведением которого занимался Jens Bogren (Dimmu Borgir, Opeth, Paradise Lost):

"Galax"
"Erasing Contrast"
"The Final Warning"
"This Creature Will Haunt Us Forever"
"Cataclysm"
"Terminus"
"Glass Palaces"
"Sunwise"
"Vignette"

LETTERS FROM THE COLONY Release "Terminus" Lyric Video








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