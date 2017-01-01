23 янв 2018



Видео с текстом от LETTERS FROM THE COLONY LETTERS FROM THE COLONY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Terminus", взятую из выходящего 16 февраля альбома "Vignette ", сведением которого занимался Jens Bogren (Dimmu Borgir, Opeth, Paradise Lost):



"Galax"

"Erasing Contrast"

"The Final Warning"

"This Creature Will Haunt Us Forever"

"Cataclysm"

"Terminus"

"Glass Palaces"

"Sunwise"

"Vignette"



















+0 -1









просмотров: 484

